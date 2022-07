VOCE D'ANGELO

Omaggio a Renata Tebaldi a 100 anni dalla nascita





MARIA CRISTINA BELLANTUONO, soprano

LEO BINETTI, pianoforte





Musiche di G. Verdi, F. Cilea, G. Puccini, P.I. ?ajkovskij

Un omaggio dovuto a quella che è considerata una delle cantanti liriche più amate di tutti i tempi: Renata Tebaldi. A 100 anni dalla nascita, Il soprano Maria Cristina Bellantuono, la celebra in un recital solistico che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera, accompagnata dal pianista Leo Binetti nell’esecuzione di arie di Cilea, Mozart, ?ajkovskij e Verdi.





Costo del biglietto:

INTERO 12€

RIDOTTO (over 65 e under 26) 10€

ABBONAMENTO STANDARD (escluso eventi) 80 €

ABBONAMENTO GOLD (eventi inclusi + prima fila) 120€

Per informazioni:



– via mail all’indirizzo info@eposteatro.com