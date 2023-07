Giovedì 10 agosto 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce replica a grande richiesta nella sua corte all’aperto “Voce di donna. Omaggio alla vocalità di Mina, Mia Martini, Barbra Streisand & more” insieme alla voce di Gianna Montecalvo e al pianoforte di Michele Campobasso.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per fare un viaggio nella musica italiana e americana delle grandi voci femminili che hanno segnato i nostri tempi. Le atmosfere magiche e indimenticabili delle melodie di Mina, Mia Martini, Barbra Streisand e di altre ancora rivivranno nella versione acustica e intima della voce di Gianna Montecalvo, diploma in Pianoforte, Canto lirico e Musica jazz, una carriera artistica dal 1988, collaborazioni con le più importanti associazioni concertistiche italiane, esibizioni in importanti rassegne in Italia e all’estero, attività didattica sul territorio nazionale, specializzazione in Vocologia Artistica e CMT Estill Voce Training, e del pianoforte di Michele Campobasso, diploma in Pianoforte, Composizione, Strumentazione per banda e Musica jazz, una carriera da pianista e arrangiatore e compositore costellata di collaborazioni musicali con orchestre, band e artisti di fama internazionale, tra cui Toquinho, Joel Taylor e Fabrizio Bosso, dal 2005 al 2008 musicista ufficiale Yamaha, pianista nella registrazione di “1920” di Achille Lauro con Gigi D’Alessio e Annalisa, e fondatore di Acuslectric Project.



Una serata da segnare in agenda per ascoltare un pianoforte, una voce e il racconto di storie lontane.