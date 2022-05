Voce ‘e notte, musica napoletana

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Giovedì 23 giugno 2022 alle ore 21.00 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce vanno in scena le sonorità di “Voce ’e notte” insieme alla voce del soprano Veronica Sinigaglia e alla chitarra di Nicola Acquaviva.



Un concerto in Puglia per calarsi nelle note suadenti delle più belle melodie del repertorio classico napoletano: “I?te vurria vasà”, “Era de Maggio”, “Torna a Surriento”, “Tammuriata Nera”, “O sole mio”, “A vucchella” e tanti altri i brani in programma che omaggeranno l’amore, il mare e il sentimento d’appartenenza alla propria Terra.



A far rivivere le passioni indimenticabili e i ritmi audaci di Napoli saranno Veronica Sinigaglia, soprano, diploma in Canto lirico al Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti, perfezionamento con Enrico Stinchelli, Sherman Lowe e Mina Yamazaky, un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero con un repertorio che spazia dall’opera al jazz e alla musica contemporanea, docente di Canto all’Accademia “Biagio Abbate” di Bisceglie, direttrice del coro di voci bianche Happy Chorus e direttrice artistica dell’Associazione ArteVives aps, accompagnata alla chitarra da Nico Acquaviva, diploma in Chitarra classica al Conservatorio di Bari, studi con Oscar Ghiglia, Larry Corryell, Pat Metheny, Frank Gambale e Alirio Diaz, una grande versatilità che lo porta a cimentarsi dal pop al jazz alla musica classica, collaborazioni con Fausto Leali e la jazz studio orchestra di Paolo Lepore, membro del quartetto jazz insieme a Carrabba, Balducci e Vurchio e docente appassionato in alcune delle più importanti accademie pugliesi.