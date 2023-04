Voce, specchio dell'anima

In occasione della giornata mondiale dedicata alla voce, domenica 16 aprile, si terrà a Bari, nella sala del Nastro Azzurro, un Seminario esperienziale tenuto da un gruppo di studiose che dialogherà con un approccio multidisciplinare sulla VOCE. Prospettive molteplici si dispiegheranno fra scienza e spiritualità. Un momento musicale a cura di Tiziana Portoghese, e Francesco Palazzo, fisarmonicista, aprirà i lavori, con l’obiettivo di manifestare la potenza della voce-canale per un dialogo profondo con il divino. La voce, attraverso il canto sacro e devozionale diviene pura vibrazione che innalza il livello dell’energia sottile in sintonia con la Vibrazione cosmica.

La Prof.ssa Antonella Reina leggerà il mito di Narciso ed Eco, nella versione del poeta latino Ovidio: il dramma della voce che non riesce a comunicare se non frammenti sonori, quando il rapporto fra identità e alterità si polarizza in dualità inconciliabili.

Quali legami ci sono fra la voce il corpo e l’identità profonda? Cosa vuol dire che la voce è strutturante nella formazione del Se’? Che influenza hanno le voci familiari e come agiscono sulla individuazione del soggetto? Questi temi saranno affrontati da Tiziana Portoghese, dottoressa in filosofia, studiosa di filosofie orientali e cantante in costante ricerca riguardo i legami fra canto e spiritualità.

L’insegnante di Yoga e Master Reiki Claudia Poliseno aprirà una finestra di riflessione sull’energia del chakra della gola, Vishudda, il centro energetico responsabile di comunicazione, ascolto, creatività, molto connesso con la relazione con il padre interiorizzato e primo dei punti energetici più legati agli aspetti spirituali e mentali dell’esistenza. L’intervento terminerà con una esperienza guidata tra canto e meditazione in sala.

La voce espressiva di Paola Ceci interverrà con letture di scritti legati alla letteratura, allo yoga, alla psicologia, alla spiritualità legati alla voce.

L’evento, ideato da Tiziana Portoghese, è stato organizzato dal Club Rotary Bari Alto "Terra dei Peuceti".



Ingresso gratuito.