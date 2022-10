Verdena live al Palaflorio di Bari con l'ultimo album "Volevo magia"

Il trio bergamasco dei Verdena sarà in concerto al Palaflorio di Bari sabato 26 novembre per presentare il nuovo album “Volevo magia”, uscito il 23 settembre 2022 su etichetta Capitol Records/Universal Music Italy.

I biglietti sono disponibili su Dice e TicketOne.



La band torna sulle scene con un album che sta già incantando il pubblico. Si tratta dell’ottavo disco di inediti nella carriera della band di Alberto Ferrari, Luca Ferrari e Roberta Sammarelli. Il nuovo lavoro arriva dopo la recente pubblicazione dell’album “America Latina, music inspired by the film”, realizzato per il film dei fratelli D’Innocenzo, e pone così fine al lungo periodo di silenzio discografico che durava dal 2015, anno di pubblicazione del progetto in due volumi “Endkadenz”.

Sabato 26 novembre 2022

Palaflorio - Bari

Verdena - "Volevo magia" Tour

Inizio spettacolo ore 21

Prevendite disponibili su:

- Dice https://bit.ly/3TLp65R

- Ticketone https://bit.ly/ 3L5dsit