Al Museo archeologico nazionale e castello di Gioia del Colle la presentazione dell’installazione di Paolo Gep Cucco ‘Il volo di Federico’

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, domenica 26 settembre alle ore 17.00, presso il Museo archeologico nazionale e castello di Gioia del Colle avrà luogo la presentazione dell’installazione di Paolo Gep Cucco ‘Il volo di Federico’.

Un quadro, animato mediante videomapping, restituisce un susseguirsi di immagini che si trasfigurano una nell’altra e il Castello che si staglia su un cielo dipinto a forti pennellate dove il colore domina sulla forma. La fissità dello sguardo di Federico II prende vita nel volo del falco, suo animale simbolo. Inseguendo il volo del falco ci si ritrova nella stanza del trono, trasportati nel presente. Nella seconda parte, senza soluzione di continuità, la tecnica pittorica lascia spazio a immagini estremamente fedeli all’originale. Pur rimanendo fermi davanti al quadro, la tecnologia cambia il nostro punto di vista, simulando il nostro volo all'interno dello spazio. L’occhio di Federico scruta tempo e spazio per raccontarci la semplice realtà della storia. Il castello è pieno di storie da raccontare, è una delle residenze in cui Federico II ha vissuto.

L’opera nasce dalle immagini digitali del Castello di Gioia del Colle realizzate dal Politecnico di Bari nell’ambito del progetto Interreg 3D-Imp-Act.

Alla presentazione interverranno:

Dott. Luca Mercuri (Direttore regionale Musei Puglia)

Prof. Francesco Cupertino (Rettore del Politecnico di Bari)

Dott. Fabio Galeandro (Direttore Castello Gioia del Colle)

Prof. Luigi Maria Galantucci (Ordinario del Politecnico di Bari)

Prof. Fabio Fatiguso (Ordinario del Politecnico di Bari)

Antonio Agrosì (Joint Secretariat Interreg IPA CBC)

Roberto Ricco (Manager Culturale)

Paolo Gep Cucco (Ceo Creative Director)

Informazioni per il pubblico

Orario dell’evento: dalle ore 17.00 alle 20.00

Numero massimo di visitatori consentito: 50 persone

Prenotazione: consigliata tramite l’app ioprenoto (https://ioprenotoapp.com/). Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti ed effettuando in sede la registrazione obbligatoria (in caso di difficoltà, contattare il Museo: 080/3481305)

Costo dell’evento: gratuito

Per informazioni: tel. 080/3481305

email: drm-pug.museogioiadelcolle@beniculturali.it

Con riferimento al DL 23 luglio 2021 n. 105 e alla circolare n. 40 del 27 luglio 2021 del Segretariato Generale e alle indicazioni del Ministero della Salute, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19, vengono applicate le seguenti disposizioni per i Paesi appartenenti alle liste A e C (di cui agli elenchi scaricabili dal sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale):

l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid19 Green Pass (in formato digitale o cartaceo) in grado di attestare – unitamente ad un documento di identità in corso di validità –:

di aver fatto almeno una dose di vaccino tra quelli autorizzati dall’EMA ovvero dall’AIFA (Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Vaxzevria di Astrazeneca, Janssen di Johnson & Johnson e Moderna)

oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore

oppure di essere guariti da Covid19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Con riferimento agli ingressi dai Paesi Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti si precisa che in relazione alle certificazioni vaccinali emesse dalle Autorità sanitarie dei suddetti Paesi, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/912 del 20 maggio 2021, esse dovranno riportare almeno i seguenti dati:

– Identificativi della persona;

– Relativi al tipo di vaccino e alla/e data/e di somministrazione.

Si ricorda che i certificati dovranno essere accettati se in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. Nel caso il certificato non fosse stato rilasciato in forma bilingue e non in una delle quattro lingue indicate dall’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno 2021, si ribadisce la necessità che venga accompagnato da una traduzione giurata.

Tale documentazione andrà esibita all’accesso, contestualmente alla misurazione della temperatura.

ATTENZIONE: in mancanza di Green Pass e di un documento d’identità, entrambe in corso validità, non sarà possibile accedere al sito e, nel caso di musei a pagamento, il biglietto eventualmente acquistato non sarà rimborsato. Per maggiori informazioni www.dgc.gov.it.

Le misure anti-contagio e le modalità di visita sono consultabili al seguente link: https://musei.puglia.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/08/DRM-PUG-Modalità-di-visita-aggiornato-agosto-2021.pdf

