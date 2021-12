Ultima puntata 2021 per Volontari Sintonizzati: in diretta dall'incontro con don Luigi Ciotti

Venerdì 17 dicembre, a partire dalle ore 17:00, Volontari Sintonizzati sarà in diretta con la giornalista Michela Ventrella dal primo cantiere di antimafia sociale nato in un tendone da circo a Palo del Colle in occasione dell’incontro con don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera contro le mafie. Un incontro dedicato alla nuova cultura dell’antimafia sociale, all’impegno costante a contrastare la mafia e tutte le forme di atteggiamenti mafiosi attraverso la bellezza e l’inclusione sociale. Interverranno anche Nicola Vero, direttore artistico del progetto Happy Times e fondatore del laboratorio Urbano Rigenera e don Angelo Cassano referente di Libera per la Puglia.

L' inviato Guerino Amoruso mostrerà i momenti più salienti del XIII Meeting del Volontariato “L’altro che è in me: il volontario allo specchio” che si è svolto dal 9 al 12 dicembre nel capoluogo pugliese.

Non perdetevi l’ultima puntata del 2021 di Volontari Sintonizzati. Saremo in diretta sulla pagina facebook del CSV San Nicola.