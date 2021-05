Incontro "Gestione dei disturbi alimentari. Uscirne si può" con Volontari Sintonizzati

Secondo il Ministero della Salute, si è verificato un aumento del 30% dei casi di disturbi dell’alimentazione tra i ragazzi e i bambini. Per avere un’idea della grandezza del fenomeno, basti pensare che nel primo semestre del 2020 sono stati rilevati 230.458 nuovi casi, quando nello stesso periodo dell’anno precedente erano stati 163.547. Non solo. A fianco di anoressia, bulimia, ortoressia, binge eating (letteralmente “abbuffata di cibo”) e altre variazioni dei disturbi del comportamento alimentare viaggia parallelo il fenomeno dell’autolesionismo.

Nella prossima puntata di Volontari Sintonizzati, il format online del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, accenderemo i riflettori su un problema oggi più che mai importante. Il fenomeno tende a peggiorare anche a causa dell'esposizione degli adolescenti sui social.

La giornalista Chiara Curci raccoglierà la testimonianza di Marigea Cirillo, una mamma che ha vissuto in prima persona il dolore legato alla malattia della figlia. Una donna che ha combattutto la battaglia della sua bellissima Ludovica, rimanendo al suo fianco e che ha poi fondato "Il Giardino di Lulù Aps", un'associazione senza scopo di lucro con finalità solidaristiche. Marigea ha trasformato concretamente in impegno sociale e civile il dolore vissuto con sua figlia, cui l'associazione è dedicata. Un faro dove c'è urgenza di luce per portare attenzione lì dove ce n'è più bisogno.

L'inviato Guerino Amoruso intervisterà per l'occasione Isa Cassano, psicoterapeuta. Con la dottoressa Cassano per capire come riconoscere un disturbo alimentare, come gestirlo e curarlo.

L'appuntamento con Volontari Sintonizzati è per venerdì 21 maggio, come sempre alle 18:00 sulla pagina facebook del CSV San Nicola.