Torna Volontari Sintonizzati con l'incontro 'Oltre la Paura. Come supportare le donne vittime di violenza?'

Aumentano a dismisura i casi di violenza sulle donne. Aumento dovuto - i numeri parlano chiaro - anche alla pandemia, che ha costretto le vittime a trascorrere molto più tempo in casa. E si sa, le pareti domestiche (seconde solo agli ambienti di lavoro) sono purtroppo il luogo per eccellenza in cui si consumano questo genere di episodi. Ma qualcosa forse sta cambiando: sono sempre di più le donne che trovano la forza e il coraggio di denunciare. Come aiutarle a tornare ad una vita normale? Come supportarle?

Si parlerà nella prossima puntata di Volontari Sintonizzati, in diretta sulla pagina Facebook del CSVSN giovedì 2 dicembre, a partire dalle ore 17:00.

La giornalista Chiara Curci dialogherà con Marika Massara, coordinatrice del Centro Antiviolenza di Bari. L'inviato Guerino Amoruso invece, come sempre sarà voce al mondo delle associazioni: ospite, la presidente di Progetto Donna Odv Rita Sarinelli.