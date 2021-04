"Volontariato e Impresa", torna l'appuntamento con Volontari Sintonizzati

Si può fare volontariato anche durante le proprie ore di lavoro? Sì, si può. Anzi, è una pratica che si sta espandendo sempre di più nel nostro Paese: un modo con cui tante aziende e imprese rimettono in circolo parte del ricavato con iniziative e progetti in favore dei più bisognosi.

Il volontariato aziendale è una pratica nata negli Stati Uniti. Approfondiremo i benefici che comporta questo strumento per scoprirne il potenziale dal punto di vista delle imprese, delle associazioni e di chi s’impegna sul proprio territorio puntando alla creazione di valore sociale condiviso.

Ne discuteremo, illustrando alcuni esempi, durante la prossima puntata di Volontari Sintonizzati dal titolo “Volontariato e Impresa” in programma venerdì 23 aprile a partire dalle 18.00. Vi racconteremo anche l’esperienza virtuosa dell’associazione Divina Misericordia di Triggiano che, grazie ad una convenzione creata con un grande ipermercato, riesce a far funzionare la sua mensa sociale utilizzando le derrate alimentari in eccedenza.

Con la giornalista Michela Ventrella in conduzione, interverranno Ruggero Ronzulli, direttore di Legambiente Puglia, Roberto Antonacci presidente del circolo

Legambiente Eudaimonia Bari e Ilde Martinelli corporate responsibility di PwC (PwC Italy). Il nostro inviato Guerino Amoruso raccoglierà la testimonianza di Roberta Affatato, associazione di volontariato "Divina Misericordia".

Appuntamento venerdì 23 aprile, alle 18.00, sulla pagina del CSV San Nicola!