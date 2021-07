A Monopoli la XIII edizione Volontariato in Spiaggia “Giovanni Montanaro”

Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola torna in piazza a Monopoli per raccontare il mondo del volontariato e sensibilizzare sui temi della solidarietà. Un vero momento di festa – la gratuità accompagnata dai sorrisi – in cui ritrovarsi, dopo un anno e mezzo di restrizioni e isolamento, sarà ancora più emozionante.

L’appuntamento con Volontariato in Spiaggia “Giovanni Montanaro” è per venerdì 16 luglio: si parte alle ore 18:00. Come ormai da tradizione, la manifestazione si articolerà su più location: dalla suggestiva Piazza XX Settembre, punto nevralgico e cuore della manifestazione a Largo Portavecchia, dall'incantevole Chiostro di Palazzo San Martino a Largo Palmieri. L'evento sarà anche occasione per ricordare Giovanni Montanaro, già direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, nella sua città natale.

L’evento è patrocinato e sostenuto anche dal Comune di Monopoli.

In questa edizione, come nelle altre, le associazioni avranno un ruolo primario. Organizzati in postazioni, le principali realtà legate al territorio avranno modo di raccontarsi al pubblico, di illustrare quanto realizzato in questi ultimi anni e sensibilizzare la cittadinanza sui temi del volontariato. Come sempre, la forma che il CSVSN ha scelto per la manifestazione sarà quella di una grande festa: non mancheranno infatti momenti dedicati alla musica e all'arte in genere. Grande novità di quest'anno: per tutti coloro che vivranno l'evento in ogni sua articolazione, visitando tutti i punti informativi delle associazioni dislocati nelle quattro piazze, il CSVSN ha in serbo una sorpresa.

Di seguito il programma:

Spettacoli itineranti

danza clownerie equilibrismo giocoleria funambolismo fuoco breakdance

Graziachiara & Tony Miolla - Duo acustico

La Farandula – Trip e Trop

Elena nel mondo - Isterismo culinario

ASD Danza in disordine – Street Show

in Piazza XX Settembre: Associazioni di Volontariato

Mostra fotografica Obiettivo 2030 – Cartoline dal presente - Centro Arcobaleno – OdV

Laboratorio Vita acquatica - La Scuola del Mare ASD

Laboratorio Cultura del Primo Soccorso - Associazione Bitontina Amici del Cuore Giuseppe Albi

Esposizione di manufatti artigianali delle donne africane - Intendiamoci in pace – APS

Le mani sanno – mostra fotografica - La Culla di Spago – OdV

Gli effetti nocivi derivanti dall’uso di droghe e sostanze stupefacenti - Dico no alla droga Puglia – OdV

La piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa - Associazione per i diritti degli anziani Ada OdV

Diritti civili, pari opportunità e contrasto all’omo-bi-transfobia - A.GE.DO. Puglia sez. Bari – OdV

Immigrazione - Impegno 95

Famiglia - Centro di Aiuto alla Vita OdV

in Largo Portavecchia

Sportello del volontariato - CSV San Nicola

nel Chiostro di Palazzo San Martino

Dipingiamo il ventaglio - Laboratorio per bambini

Ci presentiamo: storie, vissuti, passioni, paure - Poesia e musica

Mostra di chiaccherino, uncinetto e cucito creativo

Associazione Progetto Donna

in Largo Palmieri

Anche l’arte fa buon sangue. Viaggio nell’arte attraverso i colori

Opere di Elizabeth Piepoli e Maria Laura

ingresso in via Capozzi n° 3 dalle 18:30 alle 21:30

Avis Monopoli Sez. Angelo Menga