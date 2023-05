Al Museo Civico di Bari “Volti Nicolaiani”, la mostra iconografica interamente dedicata a San Nicola

Prezzo non disponibile

S’intitola “Volti Nicolaiani”, la mostra iconografica interamente dedicata a San Nicola, organizzata e promossa dalla Fondazione Nikolaos in collaborazione con l’assessorato alle Culture e il Museo Civico del Comune di Bari, presentata questa mattina a Palazzo di Città.

“Volti Nicolaiani” è un’esposizione collettiva che propone una selezione di oltre 30 opere di pittura e scultura - realizzate da affermati artisti del territorio di diverse generazioni negli ultimi cinquant’anni -, alcune delle quali, inedite e provenienti da collezioni private, saranno esposti solo per l’occasione. Le opere in mostra sono di Carmela Boccasile, Luigia Bressan, Manlio Chieppa, Pino Damasco, Michele Damiani, Clara De Cristo, Lillo Dellino, Luigi Giacopino, Adolfo Grassi, Gennaro Picinni e Michele Volpicella.

La mostra si caratterizza per le opere realizzate in varie misure e con stili e tecniche pittoriche diverse - matita, olio, acquerello, ecc. - e che rappresentano e interpretano in modo originale il Santo Patrono di Bari.

“Volti Nicolaiani” sarà inaugurata oggi, 5 maggio, alle ore 17, negli spazi del Museo Civico di Bari (in Strada Sagges, 13) e resterà aperta sino a domenica 4 giugno nei seguenti orari:

- da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle ore 19);

- domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 13.30 (ultimo ingresso alle ore 13).

Per maggiori info:

website: www.museocivicobari.it; tel: 080/5772362; email: info@museocivicobari.it

“Volti Nicolaiani” è realizzata dalla Fondazione Nikolaos con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Bari, Museo Civico di Bari, Camera di Commercio di Bari, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Corpo Consolare Puglia e Basilicata, Acquedotto Pugliese, Fondazione Puglia, Aeroporti di Puglia e Autorità di sistema Portuale.

Con il contributo di: Assicurazioni Generali Ag. Mater Ecclesiae, R.C.E. Group, Incoming Puglia Net, Acqua Orsini, Feudi Torrebella e Caffè Cavaliere.

Sponsor tecnici: Staedtler, Grafica 080, Azienda Paulicelli, Scuola di fumetto Grafite, Studio d'Arte Dellino e Holly Agency.