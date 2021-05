Venerdì 20 agosto 2021 alle ore 20.45 Palazzo Pesce si accende di fuoco con “Vuelvo a sur” insieme al mezzosoprano Margherita Rotondi e al fisarmonicista Leo Di Gioia.



Un concerto in Puglia interamente dedicato alle sonorità irresistibili della Spagna e del tango tradizionale argentino. Le Siete canciones populares di Manuel De Falla, Amapola, A media luz, La paloma, Libertango: sono solo alcuni dei titoli in programma che infiammeranno il pubblico della dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari. Che avrà come protagonisti il mezzosoprano Margherita Rotondi, diploma in Canto con il massimo dei voti al Conservatorio di Bari, laurea di secondo livello in Canto Barocco con lode e menzione al Conservatorio di Ferrara con Sonia Prina, una carriera nei teatri lirici di tutto il mondo, dalla Tokyo Concert Hall al Łaźnia Nowa Theater di Cracovia, un repertorio che spazia da Monteverdi alla musica contemporanea e direttore artistico degli eventi culturali e musicali di Palazzo Pesce, e la fisarmonica di Leo Di Gioia, musicista eclettico, un artista maturo e consapevole, improvvisatore “sanguigno”, inserito nell’“Enciclopedia Mondiale dei Fisarmonicisti” e premiato come “Nuovo Talento della Fisarmonica Jazz” a Nizza nel 2019, ventunesimo tra i migliori 100 fisarmonicisti contemporanei al mondo secondo l’American Accordionists Associations.



Una serata da non perdere per lasciarsi trasportare dalle melodie tra le più languide e sensuali dell’intero repertorio musicale.

