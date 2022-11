"Vuoti a rendere" al Teatro Angioino di Mola

Teatro Angioino XXII STAGIONE di PROSA 2022/23 RASSEGNA NAZIONALE La Compagnia Teatro d'Oggi, per la XXII Stagione di Prosa del Teatro Angioino di Mola di Bari, , con la direzione artistica di Francesco Capotorto, presenta, Sabato 3 dicembre alle h.21 La Compagnia La Cricca da Taranto in “ Vuoti a Rendere” commedia di Maurizio Costanzo. Con Anna Cofano e Aldo L’Imperio. Regia Aldo L’Imperio Scritta dal celebre giornalista e scrittore Maurizio Costanzo, una commedia all’apparenza “ leggera” ma che si rivela graffiante, tenera e sorprendente. Protagonisti Federico e Isabella due coniugi, costretti da un figlio egoista ad abbandonare la casa dove per vent'anni hanno diviso tutto, dalle gioie (pochine) ai fallimenti (parecchi), cercano ora di mettere in valigia, oltre agli oggetti di una vita, il bilancio di un'esistenza in due. Lei, concreta eppure romantica, con qualche inatteso rimpianto, vorrebbe assecondare il figlio prepotente; lui, classico can che abbaia senza mordere, gli si oppone soprattutto in nome d'una personale battaglia per la propria dignità. Il dialogo spiritoso ma striato d'amarezza fornisce materiale ideale per una partita a due dai rimpalli irresistibili per un ininterrotto duetto di godimento sopraffino. E’ il giorno del trasloco quando scoppia la timida ribellione del marito alla quale fa da controcanto l’esuberante ottimismo della moglie ma tra recriminazioni, sogni infranti, ambizioni frustrate, i due finalmente non più zittiti dalla piatta quotidianità, riescono a ritrovarsi. Informazioni e prenotazioni al botteghino del teatro Angioino in Mola di Bari alla via Silvio Pellico n. 7 tel.0804713061; 3496061378

