Savio Vurchio in concerto al Bistrot Club Argiro 52

Prosegue la rassegna all’aperto in pieno centro a Bari “Ar/GIRO DI ACCORDI”, giovedì 25 alle 21.30 al Bistrot Club Argiro 52, con un altro grande artista pugliese: Savio Vurchio. Dopo lo straordinario concerto inaugurale del Mario Rosini Trio, sarà infatti il 54enne cantante tranese ad esibirsi in quartetto, con Beppe Fortunato al pianoforte, Pino Mazzarano alla chitarra e Saverio Petruzzellis alla batteria.

Nella sua carriera artistica, iniziata con un repertorio che spaziava dal soul al funky, passando per l’acid jazz, Vurchio ha affrontato con grande maestria diversi generi musicali, tra i quali il reggae, il blues, il l’r&b, il pop e le indimenticabili composizioni di Pino Daniele.

Appassionato di musica fin da bambino, studia da autodidatta fino al 1985 anno in cui decide di formarsi sul solfeggio ritmico. Nei successivi due anni suona in un gruppo reggae, dove scopre di avere grandi doti canore che decide di sfruttare iniziano a collaborare con un’orchestra cubana, dove suona le percussioni.

Il suo percorso artistico prosegue all’interno di diverse band, con un repertorio che spazia dal soul al funky, fino ad arrivare all’acid jazz. Il suo talento è apprezzato anche in televisione, grazie alle partecipazioni di programmi di successo come “Re per una notte” e “The Voice of Italy” e “All Together Now”.

Docente di canto, Vurchio ha all’attivo una ventina di album, collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali e innumerevoli concerti realizzati, oltre che in tante città italiane, in diversi Paesi europei come Francia, Spagna, Svizzera, Germania e Olanda.

Per la serata all’aperto al Club Argiro 52, Vurchio eseguirà alcuni brani del repertorio di Pino Daniele, Peter Gabriel, Al Green, alcuni standard di soul, r&b e jazz e alcune composizioni del “re” del neo soul D’Angelo.

Per informazioni e prenotazioni: 331.401.39.02 - 080.522.75.18.