Bari, "waiting for Cortocircuiti 2023"

La Scatola Blu, Armata Brancaleone e Gruppo LBM annunciano la nuova edizione del festival. Evento di presentazione presso la sede di ALibertà. Torna anche quest’anno il Cortocircuiti Short Film Fest, il festival dedicato interamente ai cortocircuiti organizzato da La Scatola Blu, Armata Brancaleone APS e Gruppo LBM, con il patrocinio del Comune di Bari e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Giunto alla sua terza edizione, il festival verrà presentato con un evento di presentazione, “Waiting for Cortocircuiti”, in cui gli organizzatori illustreranno l’edizione 2023 della rassegna, spiegandone le modalità e il regolamento. Per l’occasione verranno proiettati alcuni dei cortometraggi vincitori dell’edizione passata, ritenuti maggiormente graditi dal pubblico e giudicati più positivamente dalla critica: Danzamatta di Vanja Victor e Kabir Tognola; The Seine's tears di Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer e Alice Letailleur; Work it Class! di Pol Diggler; Mark II di Brent Howard; Homebird di Ewa Smyk; Baggage di Antti Ahokoivu; Pig di Jorn Leeuwerink; Per le vie del Paradiso di Giuseppe Gimmi. Alla presentazione prenderanno parte lo staff del progetto - lavoratori e studenti del cinema e dello spettacolo - e ragazzi e ragazze appassionati di cinema e arte. Waiting for Cortocircuiti avrà luogo mercoledì 17 maggio, dalle h.20:30 alle h.22:30, presso la sede dell’associazione Alimentare Libertà (ALibertà), ex bottega nel cuore del Libertà, via Napoli n.49, divenuta luogo fisico della memoria del quartiere. L’accesso all’evento è gratuito e aperto al pubblico. E’ consigliata la prenotazione per email, scrivendo all’indirizzo: lascatolablu@gmail.com . Le associazioni organizzatrici Il Gruppo LBM, La Scatola Blu e Armata Brancaleone APS sono associazioni culturali con sede a Bari (Italia). Il Gruppo LBM nasce dal desiderio di coinvolgere giovani studenti di fisica in attività legate al cinema, coltivando la loro passione per la cultura cinematografica promuovendo concorsi di regia. La Scatola Blu è un’associazione organizzatrice di eventi atti ad incentivare l’osservazione, l’ascolto e la fruizione dell’arte cinematografica attraverso la realizzazione di rassegne, seminari e corsi di formazione. Ha l’obiettivo di costruire luoghi in cui l’Arte possa essere qualcosa che si tocchi con mano e che possa lasciare un’impronta reale e profonda nel quotidiano. Armata Brancaleone APS è composta da lavoratori e studenti impegnati nei campi della rigenerazione urbana, della ricerca culturale e artistica, dell'attivismo sociale, del cinema e dell'architettura. Insieme hanno portato e stanno riportando l'Arena Moderno alla sua vocazione di riferimento popolare, luogo di costruzione di comunità, così dai rendere la cultura più accessibile sia per i creatori che per i fruitori. La rassegna Il Cortocircuiti Short Film Festival, è un festival dedicato interamente ai cortometraggi ideato e organizzato dalle associazioni sopra nominate. La prima edizione ha avuto luogo nel 2021, durante la seconda ondata del Covid-19. Arriva quest’anno alla sua terza edizione. A seguito di una selezione tramite concorso, i corti vengono proiettati pubblicamente presso l’ExpostModerno, in via Napoli, 264, nell’ambito del Festival "Festa del Cinema in Libertà”. Le opere selezionate, nel corso della proiezione, valutate da tre giurie di esperti, concorrono per premi e menzioni speciali nelle categorie: Studenti Pugliesi; Filmmaker - Corti d’animazione (professionisti e studenti di cinema); Filmmaker - Corti Live Action (professionisti e studenti di cinema). Il Festival si propone di: promuovere la cultura cinematografica nel territorio; incoraggiare l’attività di produzione di cortometraggi di studenti e giovani pugliesi; creare, in un contesto post-pandemico, nuovi network tra studenti, persone e realtà associative/culturali presenti sul territorio; favorire in giovani e studenti lo sviluppo di soft-skill organizzative e relazionali. Contatti Cortocircuiti Sito web: https://cortocircuiti.altervista.org/ Facebook: https://www.facebook.com/cortocircuiti Instagram: https://www.instagram.com/cortocircuiti/ La Scatola Blu Sito web: https://www.lascatolablu.com/?fbclid=IwAR2Wehf2QANizrL-yCfmXdsZI8i30nS7Z_uSRfZQXJ3akf_ARz89zqAtx58 Facebook: https://www.facebook.com/lascatolablu/?locale=it_IT Instagram: https://www.instagram.com/lascatolablu/ Email: lascatolablu@gmail.com Armata Brancaleone Facebook: https://www.facebook.com/armatabrancaleone.aps/