L'11 agosto alle ore 19.30 "Walking dalla città allo scoglio, la città e l'eremita": "Attraverso una antica strada rurale, cammineremo ammirando il tramonto rosa della Puglia e vi parleremo di storie antiche e mitologiche, il tutto godendo di uno scorcio unico su Polignano e la sua isola". Punto d'incontro: Piazza Trinità c/o largo antistante la chiesa della trinità Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Prenotazione via WhatsApp al 3403394708