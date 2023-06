Sabato 18 ore 20.00 appuntamento con “Walking nel cielo stellato: da Polignano a Cala Port'Alga”. Partendo dal paese arroccato sulla scogliera passando per cappelle e conventi, arriveremo a contemplare le collezioni open air della fondazione Pino Pascali. Attraverso una antica strada rurale, cammineremo ammirando il tramonto rosa della Puglia e vi parleremo di storie antiche e mitologiche, il tutto godendo di uno scorcio unico su Polignano e la sua isola.

___________________________________

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d’incontro: Piazza Trinità c/o largo antistante la chiesa della trinità

https://goo.gl/maps/FLQW8jXi41gga2wP6

_____________________________________

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking o da ginnastica, zaino, pantaloni lunghi, maglietta a maniche corte, giacca antivento impermeabile, cappello, crema solare, repellente insetti, borraccia con 1 litro d’acqua, frutta o snack da trekking, macchina fotografica.

Durata: 2 ore

Lunghezza: 5 km

____________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI

Per questa escursione preferiamo che a partecipare siano minori dai 10 anni in su.



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti