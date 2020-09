Walter Celi & Blend Project a Cellamare

Il concerto del Festival URTIcanti estate, si sposta sulla musica di Walter Celi, polistrumentista, percussionista, cantante e songwriter, ed il suo trio, Donny Balice alla tromba e Dario Starace alla batteria, propone musica soul, funk e pop.

Walter nel 2018 vince l'Arezzo Wave Love Festival che lo ha portato sul palco del Primo Maggio a Roma col titolo di Best Performer.



Prossimi appuntamenti

Sabato 12/09 con la chitarrista Maria Bianca Minervini e la presentazione del libro di Stefano Di Lauro "Troppo lontano per andarci e tornare"

Domenica 13/09 un matinée con l'Ensemble di Basso tube e fisarmonica

sempre Domenica 13/09 in serata concerto del Duo sax e pianoforte con Niccolò Pantaleo e Nicole Brancale



infotel 329 899 8101 ore 15:00/19:30

ingresso gratuito



i concerti si terranno all'aperto

secondo le norme anti Covid-19 si consiglia la prenotazione del posto

è obbligatorio l’uso della mascherina fino al raggiungimento del posto a sedere