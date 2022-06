Sabato 13 agosto 2022 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce accoglie “Waltz For Bill – The melodies played by Bill Evans” insieme alla voce di Stefania Arcieri, alla chitarra di Alberto Parmegiani e al contrabbasso di Antonello Losacco.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che sgorga dalla forte passione per la vera e straordinaria fonte di ispirazione per ogni jazzista: Bill Evans. Pianista, compositore e musicista jazz tra i più influenti e tormentati, Evans era dotato di quel tocco immediatamente riconoscibile e di quello stile armonico personale che trovarono la loro massima espressione nei suoi preziosi album in trio.



E le cui pagine eccezionali insieme ad alcuni standards e a brani originali a lui dedicati saranno affidati al trio capitanato da Stefania Arcieri, compositrice e cantante di Bari, una voce versatile definita “uno strumento con un fraseggio acrobatico e anche dolce, a volte etereo, spesso in stile brasiliano” dal «London Jazz News», una formazione made in London per esplorare differenti realtà musicali che la vede collaborare stabilmente con jazzisti di tutto il mondo e registrare il suo primo album, leader di progetti musicali dai molteplici colori stilistici, dalle sonorità contemporary jazz alle musiche brasiliane, e attualmente docente per Il Pentagramma di Bari.



Insieme a lei fra le pietre bianche del giardino d’estate della dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari, Alberto Parmegiani alla chitarra e Antonello Losacco al contrabbasso.