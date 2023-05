A Terlizzi e Molfetta il Wanda Landowska Festival, manifestazione dedicata al clavicembalo: otto giorni di concerti, conferenze e il concorso musicale

Otto giorni di concerti, incontri, conferenze, cameristica, competizioni e musica dal vivo, in onore del re degli strumenti del periodo barocco: sua maestà il clavicembalo torna protagonista per la dodicesima edizione del «Wanda Landowska Festival», che si svolgerà dal 7 al 14 maggio, ad ingresso libero, in due sedi, a Terlizzi (nelle Chiese di S. Gioacchino e S. Maria di Costantinopoli) e a Molfetta (nel Duomo di San Corrado). La manifestazione di respiro internazionale, tra le più importanti in Italia dedicate al clavicembalo è organizzata dall’associazione culturale «Terragialla», è diretta artisticamente da Margherita Porfido, ed è realizzata in collaborazione con l’etichetta discografica e centro di produzione Digressione Music, e le Parrocchie di San Corrado (Molfetta) e San Gioacchino (Terlizzi).

Non a caso la manifestazione porta il nome della celebre clavicembalista e didatta polacca Wanda Landowska (1879-1959), artefice di una rinascita decisiva del clavicembalo all’inizio del XX secolo. Revival che non si è mai fermato nel corso degli ultimi anni, ed è il motivo per cui la direzione artistica ha ideato un cartellone ricchissimo di concerti, con programmi ricercati e concertisti di assoluto livello nazionale e internazionale: si parte domenica 7 maggio, alle 20,30 (orario di inizio anche dei successivi giorni), a Terlizzi, nella Chiesa di S. Gioacchino con «Arie e Sonate del Settecento Napoletano», un concerto per voce e clavicembalo, con il soprano Marilena Gaudio e Margherita Porfido al clavicembalo.

I successivi due giorni si prosegue nella Chiesa di S. Gioacchino: lunedì 8 si terrà la speciale conferenza-concerto intitolata «Suoni d’Artificio», con Margherita Porfido al clavicembalo e la partecipazione di Pino Minafra. Sarà presentato il libro fotografico «Prule» di Raffaele Puce (Ed. Salentina) e il disco «Margherita’s Miniatures» (Digressione Music, 2022). A presentare la serata sarà il giornalista, critico musicale e docente al Conservatorio «Niccolò Piccinni» di Bari Ugo Sbisà.

Martedì 9 toccherà a «Cieli d’Europa», con il concerto e la presentazione del disco omonimo edito da Digressione Music nel 2022: protagonista il duo ucraino formato dalla fisarmonicista Eughenia Cherkazova e dalla clavicembalista Svitlana Shabaltina. A presentare la serata sarà Margherita Porfido.

Mercoledì 10 ci si sposta nella Chiesa di S. Maria di Costantinopoli a Terlizzi: sarà la volta di un concerto intitolato «Trivium - Il linguaggio, la dialettica, la retorica» con Claudio Astronio nelle vesti di clavicembalista. Il poliedrico musicista affianca anche l’attività di solista all’organo a quella di direttore d’orchestra.

Giovedì 11 maggio si torna nella Chiesa di S. Gioacchino a Terlizzi, con uno sguardo su uno dei compositori italiani del ‘700 più attivi, Pietro Antonio Locatelli (1695-1764): le sue Sonate per flauto e clavicembalo saranno eseguite dal flautista Vincenzo Lai e dalla clavicembalista Nijole Doroteja Beniusyte.

Venerdì 12 maggio, nella Chiesa di S. Maria di Costantinopoli di Terlizzi toccherà a un excursus su «Il Clavicembalo Virtuoso», con uno dei giovani talenti più preziosi dell’ultima generazione: il clavicembalista Davide Cicconi, vincitore del Premio «Wanda Landowska» 2022.

Sabato 13 maggio, nel Duomo di San Corrado a Molfetta, si terrà un’altra serata speciale: ci sarà il concerto e la presentazione del disco «Profili» (edito da Digressione Music, 2023) con protagonisti i vincitori del concorso «Wanda Landowska», il violinista Juliane Oberegger e il clavicembalista Davide Cicconi. Conduce la serata il giornalista e critico musicale Livio Costarella.

Domenica 14 maggio, infine, nella Chiesa di S. Maria di Costantinopoli a Terlizzi, spazio al concerto finale e alla premiazione dei vincitori del Concorso Internazionale di Clavicembalo «Wanda Landowska» 2023: la decima edizione della competizione si svolgerà infatti dall’11 al 13 maggio e avrà anche quest’anno una notevole partecipazione internazionale di vari musicisti, che si contenderanno il premio per la musica da camera e il premio solistico come miglior clavicembalista.