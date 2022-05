We love Gilberto live - Quadro

Proseguono i live da QUADRO!

Per martedì 31 maggio alle ore 21.30 portiamo qui da noi le atmosfere latine dei WE LOVE GILBERTO



I We Love Gilberto sono un gruppo giovanissimo, nato da appena un paio di anni, con un unico grande intento: far rivivere quel mondo meraviglioso situato esattamente nei ricordi in bianco e nero e a tinte pastello delle bellissime trasmissioni Rai degli anni 60-70, dove spesso si aveva la fortuna di veder cantare Mina una canzone di Jobim in prima serata, e Ornella Vanoni duettare con Toquino e Vinicius De Moraes.



Un repertorio con tantissima bossanova, che alterna ai classici brasiliani originali le rivisitazioni italianizzate dei pezzi di Marcos Valle, Edu Lobo, Chico Buarque, Jobim, così in voga in quegli anni magici e irripetibili.