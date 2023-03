Web reputation - prospettive e criticità della società 4.0

Il convegno, organizzato dal Cirpas in collaborazione con l'AICA (Associazione italiana di calcolo elettronico), con il Dipartimento ForPsi.Com. (Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione) e con la RESS (Associazione Ricerche Educative e Studi Sociali), intende affrontare un tema di grande attualità nel settore della comunicazione/educazione: le prospettive e le criticità presenti nell'attuale società 4.0.



Se ne discuterà con esperti del settore attraverso un approccio interdisciplinare. Interverranno:

Giuseppe Mastronardi (Presidente Onorario Aica), Luisa Santelli Beccegato (Presidente RESS), Loredana Perla (Direttrice For.Psi.Com.), Fulvio Manco (Dirigente Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della P.S.), Salvatore Latronico (Presidente Distretto Produttivo dell'Informatica), Francesco Paolo de Ceglia (Direttore Seminario di Storia della Scienza).



All’evento prenderanno parte in qualità di relatori:

- Giuseppe Mastronardi, Presidente Ordinario AICA, sul tema “Etica del digitale: consapevolezza sui rischi della rete”

- Ignazio Abbadessa, Sostituto Procuratore della Repubblica di Bari, sul tema “Tutela Penale della persona nel web”

- Andrea Di Comite di Polis Avvocati, sul tema "Diritto all'oblio di imputati e persone sottoposte ad indagini preliminari con la Riforma Cartabia"

- Andrea Carmineo, Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della P.S., sul tema “Prevenzione e contrasto dei crimini informatici”

- Gaetano Volpe, Consulente Informatica Forense, sul tema “La prova digitale nell'ambito della web forensics”

- Stefano Franco, Imprenditore, Consigliere III Municipio Bari, sul tema “Reputazione online, un atavico conflitto tra vincoli algoritmici e i diritti dell'utente digitale”



- Vito Macina, Digital Specialist, Punto Impresa Digitale di Bari, sul tema “Presenza Online: buone pratiche e consigli per evitare crisi”