Webinar informativo gratuito “La verità sulla droga”

Come spiegare ai giovani la verità sull'abuso di droghe senza usare tattiche intimidatorie o fargli la predica?



Conoscendo l'entità del problema della droga nella nostra società, è naturale che si cerchi di proteggere i giovani dalla distruzione che le droghe possono causare fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Ma quando parli con loro di droga, come si fa a sapere se stanno realmente ascoltando e capendo?



L’umanitario L. Ron Hubbard scrisse: “L’arma più efficace contro la droga è l’istruzione”, per questo il metodo più funzionale, valutato in anni di esperienza, è quello di dire loro la verità sulla droga e così ascolteranno. È stato scoperto in modo conclusivo che quando i giovani vengono informati sui fatti sulle droghe e sui loro effetti dannosi, decidono da soli di non assumerle. Quindi, come li si istruisce prima che uno spacciatore li raggiunga?



Il programma di Mondo Libero dalla Droga fornisce informazioni effettive, date dall’esperienza di altri con storie di vita reale che arrivano ai giovani, inducendoli a cambiare effettivamente la loro mentalità sull'uso di droghe.



Visto anche l’imminente rientro a scuola, i volontari hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito con una testimonianza e la presentazione dei materiali gratuiti per educatori, insegnanti e genitori.



Il webinar si terrà attraverso la piattaforma ZOOM Giovedì 2 Settembre alle ore 20:30.



Per maggiori informazioni scrivi a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com .



