A Bari ritorna il Wedding Fashion Show con il 'Calendario delle spose'

Nella fantastica cornice del Terranobile Resort tra verde incontaminato e dettagli fantastici a Bari, ritorna il Calendario delle Spose.

“Vi stupiremo con questo evento; con il team di Terranobile c’è stata subito un unità di intenti” – afferma l’ideatore del Calendario, Luigi Aprea, giovane imprenditore napoletano.

A sfilare ci sarà una importante firma della casa, in particolare “made in Corato”, e non solo, ovviamente stiamo parlando dell’ATELIER MARIA ELENA DI TERLIZZI, un brand sartoriale guidato da Maria Elena che negli ultimi anni si sta affermando a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale grazie ad una esperienza conclamata ed una forte talento e creatività.

L’inizio sarà ospitato al Terranobile Resort di Bari, come già detto e la partenza è prevista per le ore 19 di Domenica 18 Luglio per tutte le coppie di futuri sposi che potranno visionare e toccare con mano gli espositori di settore che sono pronti ad offrire consulenze, consigli e le loro importanti promozioni in previsione del giorno più importante della loro vita.

All’evento saranno presenti molti professionisti, oltre l’atelier la location gestita dalla dott.ssa Taormina ha come coordinatrice la Wedding Planner Party Chici di Serena Milillo e può contare i seguenti fornitori: DJ FROG, SI WEDDING, Fashion Mix & Sal De Maria, Vito Campanelli Photographer, Loreley spa, Italvacanze, Shonny'S Selfie, Mimmoflor.

E’ alta la probabilità che vengano individuate durante l’evento le 12 future spose che poi saranno oggetto del Calendario; ricordiamo inoltre, come comunicato anche sui social di MARIA ELENA DI TERLIZZI, che le 12 coppie fortunate riceveranno un buono di 500 euro per il loro viaggio di nozze.