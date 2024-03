Weekend a Bari e provincia: gli eventi dal 8 al 10 marzo 2024

Il secondo fine settimana di marzo si apre con la Giornata internazionale della donna e a Bari e dintorni arrivano iniziative culturali a tema per celebrare la ricorrenza. Tanti anche gli eventi a teatro per i grandi e per i bambini come anche quelli dedicati alla musica tra festival sonori e concerti dell'orchestra metropolitana. Per gli appassionati di escursioni e passeggiate all'aperto ci saranno tante occasioni per scoprire le meraviglie di Bari e i suoi dintorni.

Venerdì 8 marzo 2024, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’ingresso delle visitatrici in tutti i luoghi della cultura statali sarà gratuito. E non solo. Nell’ottica di celebrare una giornata dalla valenza simbolica sempre attuale e rilevante, che passi anche attraverso la divulgazione di una cultura attenta alle donne, Musei, Castelli e Parchi archeologici afferenti alla Direzione regionale Musei Puglia anche quest’anno offrono un interessante cartellone di eventi. Dai un'occhiata QUI.

Ron si esibirà a Bari con un nuovo live, uno spettacolo musicale originale dal titolo eloquente, “Al centro esatto della musica”, che riprende l’incipit di uno dei suoi tanti successi e che bene descrive lo stato di grazia che l’artista sta vivendo.

Flavio Albanese all'Abeliano accompagna il pubblico di tutte le età nel mondo di Ulisse, invitando gli spettatori ad "inoltrarsi" nell'Odissea e nel suo immaginario, popolato da Eroi, Dei e creature magiche. Protagonista dello spettacolo è la parola in prosa e in versi accompagnati dai canti suggestivi del quartetto vocale Faraualla, composto da Maristella Schiavone, Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella e Loredana Savino, che da anni si impegna nella ricerca dell'uso della voce come "strumento".

L'8 marzo, al Teatro Kursaal Santa Lucia di Bari si svolgerà l’attesa prima edizione del Premio Gianni Colajemma, il ‘papà di tutti gli artisti’. Un’occasione unica per i giovani promossa dalla ‘Manifattura Tabacchi Barium Srl’, società di produzione teatrale, cinematografica e gestore del Teatro Barium fino al 2022, fondata dal regista e attore teatrale prematuramente scomparso.La serata sarà arricchita inoltre dalla presenza di ospiti speciali provenienti da diversi ambiti dello spettacolo, tra cui il cantautore Pierdavide Carone, il cantante Giò Sada, gli Infamouscarrion, Giuseppe Lassandro in arte Il Mago, Lino De Nicolò, Giuliano Giuliani, e molti altri a sorpresa.

Con il Circolo Acli si andrà alla scoperta delle meraviglie di Bari con un itinerario dedicato alle 'donne' che hanno fatto la storia della città vecchia. Il fine settimana continuerà con una serie di appuntamenti alla scoperta di Bari tra percorsi nicolaiani, palazzi storici e passeggiate nella natura.

A Ruvo di Puglia arriva chiassoso, pettegolo, fatto di storie, intimo ed esagerato, Sonoro Sud il festival fatto di musiche, di storie, di persone che portano il proprio immaginario compositivo. Tre giorni per cinque appuntamenti di cui tre concerti e due presentazioni di libri.

Imperdibile appuntamento a Bari con la compagnia tedesca Familie Flöz, emblema del teatro di figura contemporaneo: Hokuspokus, lavoro in cui per la prima volta gli attori mettono e tolgono le buffe maschere suonando, cantando, filmando, parlando, producendo suoni e rumori.

"A bordo di un guscio di noce", una storia dolce ed avventurosa dedicata ai più piccoli. La trasposizione teatrale del racconto di Corrado Premuda è opera del Teatro Stabile La Contrada di Trieste i cui attori, Daniela Gattorno e Enza De Rose animeranno il palcoscenico del teatro Casa di Pulcinella di Bari.

Si ritorna al Planetario di Bari per viaggiare virtualmente nel cosmo ed osservare direttamente il cielo stellato con i telescopi: si partirà dal Sistema Solare per un nuovo entusiasmante viaggio per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo

Al Teatro Traetta di Bitonto ospiterà la compagnia israeliana di Or Marin con Breathe with me a moment, una toccante performance interpretata dai danzatori Uri Dicker e Tomer Giat.Un duo dove gli interpreti, danzando su un’unica striscia di tappeto bianco, suonano senza interruzione uno strumento musicale: un’armonica che li unisce in un respiro e produce un’unica nota. Il suono così realizzato racchiude il concetto di intimità, vocalizza la vicinanza, l’amore e la passione, la connessione tra i due corpi trasformandoli in un unico strumento musicale. La colonna sonora, generata dall’armonica, inevitabilmente segnerà il loro legame portando alla luce anche la fragilità come metafora della precarietà delle relazioni umane.