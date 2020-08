Week-end di Ferragosto a Bari e provincia: gli eventi dal 14 al 16 agosto 2020

E 'il momento più caldo dell'estate, un fine settimana ricco di appuntamenti da trascorrere all'insegna della cultura, dei musei, castelli, visite guidate, tradizioni popolari ed enogastronomia. Una serie di occasioni da non perdere, senza dimenticare le buone norme di sicurezza anti-covi-19, nei i giorni più attesi della bella stagione.

Ferragosto sotto il cielo stellato

Tornano gli appuntamenti del Planetario sotto i cieli più stellati di Puglia: osservazione delle stelle presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama. Qui tutte le informazioni.

Visita guidata ''Alberobello al tramonto''

Sospesi tra leggenda e realtà, tra vicoli punteggiati da tetti a cono e pinnacoli unici al mondo. Rione Monti, Chiesa a Trullo, Aia Piccola, si snoderanno come per magia.

I musei, i castelli e i parchi archeologici aperti a Ferragosto

In occasione del fine settimana di Ferragosto la Direzione Regionale Musei Puglia assicura regolarmente l’apertura dei suoi luoghi della cultura da venerdì 14 a domenica 16 agosto 2020.

Ferragosto a Polignano

Splendida visita guidata teatralizzata a Polignano a Mare: le favole seicentesche scritte da Pompeo Sarnelli che trova nelle bestie gli insegnamenti necessari alla formazione morale del gentiluomo. A spasso fra i vicoli e le corti della città famosa per il blu del suo mare, e i tuffi dalle sue terrazze scoprendo l’arte di uno dei più famosi scrittori del seicento pugliese.

Visita guidata Monopoli al tramonto

Visita guidata al tramonto a Monopoli, che verso sera regala grandi emozioni con la pietra che si tinge di rosa, il suo porto antico con i pescherecci sorvolati dai gabbiani e il mare blu a fare da cornice al tutto. Passeggiata sul lungomare incontrando il castello, le cannoniere e le edicole votive, fino alla maestosa Cattedrale con la storia della Madonna della Madia.

Visite notturne alle Grotte di Castellana

Due i momenti clou: il corridoio del deserto percorso in solitudine, un'esperienza irripetibile nel mondo sotterraneo, e l'accensione delle luci in Grotta Bianca, che dà il via al ritorno illuminato. Qui tutte le informazioni.

Ferragosto tra i trulli

Tra cappelli sospesi, luci, trulli, neoclassicismo, artigianato ed enogastronomia le guide di "VisitAlberobello" danno un senso alla classica passaggiata tra i trulli fornendo al visitatore le motivazioni e le informazioni utili.

Polignano a mare al tramonto

Un tramonto nei punti panoramici più belli di Polignano a Mare lascia sempre il segno: passeggiata sulle sue suggestive balconate a picco sulla falesia, per scrutare l’orizzonte del Mare Adriatico, scatti di foto e passggi tra vicoli bianchi e caratteristiche piazzette, incontrando ponti e scorci indimenticabili.

Serate di musica, cibo e intrattenimento

Da non perdere le serate al Margaret club a Giovinazzo serata a bordo piscina food dance, 'Sapore di mare' al trappeto di Monopoli con la cena spettacolo di Ferragosto , musica e divertimento, Sunsea al Riviera di Bari e l'appuntamento firmato AmarèÉ Club, un seducente mix di esperienze sensoriali, tra gli anfratti della suggestiva costa nord barese.

Pranzo di Ferragosto

Arcade Ricevimenti a Cassano delle Murge in provincia di Bari, Vi invita a trascorrere una piacevole giornata immersi nel verde, a due passi dalla Foresta di Mercadante e alle pendici dell’affascinante Parco Nazionale dell’Alta Murgia, lontani dallo stress quotidiano e dagli impegni lavorativi.