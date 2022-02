Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 20.30 Palazzo Pesce ospita il pianista Maurizio Zaccaria in WELL TEMPERED BACH (III), ultimo dei tre appuntamenti organizzati da N&B MARETERRA FESTIVAL 2022 con il Patrocinio di JSBach.it – Società Bachiana Italiana ed in collaborazione con Palazzo Pesce in occasione del terzo centenario del primo volume del “Clavicembalo ben temperato” di Johann Sebastian Bach, una delle opere per tastiera più importanti della storia della musica.

Tra le pareti della Sala Etrusca risuoneranno i preludi e fuga III, IV, VIII, IX, XIII, XVI, XVII e XVIII della raccolta, resi dalla sensibilità artistica di Maurizio Zaccaria, pianista barese (attualmente docente di Pianoforte presso il Conservatorio di Foggia) con un repertorio (solistico, da camera e con orchestra) che spazia dalla musica classica alla musica contemporanea, una carriera che lo vede calcare i palcoscenici di tutto il mondo (da Vienna a Dallas passando per Madrid, Parigi e Napoli) ed una discografia che annovera, per l’etichetta AEVEA, l’integrale della musica per pianoforte di Gershwin e Massenet (quest’ultima premiata dalla rivista francese «Diapason» con le cinque stelle Diapason) e l’intero corpus (per OnClassical Label) delle 32 Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven e le 11 Bagatelle op. 119.