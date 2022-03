Al Teatro Petruzzelli in scena 'Werther di Jules Massenet'

Prezzo non disponibile

Martedì 19 aprile alle 20.30 è in cartellone Werther di Jules Massenet, elegante allestimento scenico del Teatro Sociale di Como/Aslico, per la regia di Stefano Vizzioli e la direzione di Giampaolo Bisanti.

Coro di Voci Bianche del Teatro Petruzzelli.

Scene di Emanuele Sinisi, costumi di Anna Maria Heinreich, disegno luci di Vincenzo Raponi. Video a cura di Imaginarium. In programma martedì 19 aprile, mercoledì 20 e giovedì 21 aprile alle 20.30, sabato 23 aprile e domenica 24 aprile alle 18.00. Martedì 12 aprile alle 19.00 si terrà la Conversazione sull’Opera dedicata a Werther, a cura di Michele Suozzo.

I biglietti per tutti gli spettacoli in programma fino al mese di giugno sono in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it.

Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it

ORARI DI APERTURA BOTTEGHINO: dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.

E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.itTelefono: 080.9752810.