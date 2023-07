Whitney in my heart (replica)

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Lunedì 10 luglio 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce replica nella sua corte all’aperto “Whitney in my heart. Omaggio a Whitney Huston” insieme alla voce Luciana Negroponte, al piano di Stefano Capasso, alla chitarra di Ettore Figliola, al basso di Luciano Pannese e alla batteria di Miky Genualdo.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, tributo alla voce e alla artista Whitney Houston, un viaggio nella sua vita e nelle sue canzoni più belle dalla sua matrice gospel fino alla dance passando per le più belle ballad virtuosistiche. Il tutto affidato alla voce di Luciana Negroponte, definita dalla critica una delle migliori cantanti gospel italiane, una carriera iniziata a soli 14 anni che la vede impegnata in tutta Italia in concerti e musical, e una specializzazione nelle tecniche vocali conseguita con i più grandi esperti del settore accompagnata da grandi musicisti del panorama pugliese.