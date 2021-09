Concorso fotografico Wiki Loves Puglia: passeggiate fotografiche alla scoperta dei monumenti

Wiki Loves Monuments è il concorso fotografico di Wikimedia Italia che contribuisce alla libera condivisione su Internet di contenuti relativi alla valorizzazione e conservazione di siti culturali e monumenti in tutto il mondo e, attraverso Wiki Loves Puglia, del vasto patrimonio monumentale della regione, coinvolgendo direttamente i cittadini.

Wiki Loves Puglia, terza edizione regionale di Wiki Loves Monuments Italia, è organizzata insieme all’associazione cine_fotografica Kaleidos di Bari, con il contributo di Banca Popolare Pugliese e i patrocini di Pugliapromozione, Regione Puglia e FIAF Puglia.

Carica entro il 30 Settembre su Wikimedia Commons una o più foto con licenza libera CC BY-SA.

Istruzioni dettagliate al seguente link: https://wikimedia.it/ fotografi

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. I fotografi possono partecipare alle passeggiate fotografiche alla scoperta dei monumenti. Le wikigite si tengono nelle seguenti città pugliesi:

Bari: 11 Settembre alle 9:00 e 22 Settembre alle 17:00

Foggia: 11 Settembre alle 17:00

Trani: 12 Settembre alle 17:00

Lecce: 19 Settembre alle 17:00

Brindisi: 26 Settembre alle 17:00

Grottaglie: in via di definizione (sarà pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook)

L’iscrizione alle wikigite è obbligatoria e gratuita. Informazioni dettagliate al seguente link: https://wikimedia.it/ puglia.

Le fotografie saranno vagliate da una giuria composta da fotografi professionisti e no, oltre che da membri di Wikimedia Italia. Tutte le fotografie di monumenti pugliesi concorreranno poi per i premi nazionali.

Wiki Loves Puglia 2021 prevede premi del valore di 150, 100 e 50 euro in materiale fotografico per le prime tre fotografie classificate. Gli autori delle prime dieci foto riceveranno inoltre una targa e le loro fotografie saranno esposte nella mostra fotografica itinerante che partirà dal Palazzo della Città Metropolitana di Bari e toccherà Foggia, San Severo e Taranto.

Wiki Loves Puglia è arrivato a includere 624 monumenti da 67 città grazie all’autorizzazione della Città di Bari e della Città metropolitana di Bari. Grazie alle autorizzazioni che vengono via via concesse dagli enti, il numero di monumenti che possono essere fotografati è in continua espansione. Infatti, l’uso commerciale delle immagini dei beni culturali è limitato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio che richiede l’autorizzazione degli enti proprietari o gestori del bene. Da qui l’appello di Wikimedia Italia alle amministrazioni locali affinché permettano di rendere condivisibili online le immagini dei loro monumenti e siti culturali locali con licenza libera. Questo a beneficio degli stessi comuni: le fotografie caricate su Wikimedia Commons con licenza libera diventano infatti accessibili e fruibili a tutti, per scopi anche commerciali, per lo sviluppo di nuovi servizi quali App, guide turistiche o pubblicazioni.

Le fotografie vincitrici di Wiki Loves Puglia 2020:

https://commons.wikimedia.org/ wiki/Commons:Wiki_Loves_ Monuments_2020_in_Italy/Apulia

