Wine Christmas, le strade del vino, A Molfetta “Il Natale delle meraviglie tra concerti e spettacoli per tutte le età

Continua con successo “Il Natale delle meraviglie” a Molfetta, la rassegna pensata dall’amministrazione comunale, dall’assessorato al commercio della città di Molfetta e dal DUC (distretto urbano del commercio) per animare tutta la città nel periodo delle festività natalizie e favorire l’accesso del grande pubblico alle vie dello shopping. Il cartellone, costituito da tre sezioni, Teatro per Ragazzi, Musica e Danza, Eventi e Artisti, reca la firma della direzione artistica di Pantaleo Annese, presidente dell’ass. Cips, in collaborazione con Francesco Tammacco, consulente ed esperto d'eventi. Da mercoledì 21 a venerdì 23 dicembre in un ventaglio di luci, musica e teatro, anche per i più piccoli, Wine Christmas trasformerà Corso Umberto, a partire dalle ore 19,00 in un percorso enogastronomico in cui si potrà degustare, con gli intermezzi di poesia e musica, vino proveniente dalle cantine del territorio pugliese e lucano, tra le quali Cantine Otto Raggi, Ladogana-60 Passi, Cantine Santoro, Cantine del Notaio, e di quello italiano negli stand allestiti dall’associazione 2 Mc Spettacolo e Wine Food di Molfetta.

A impreziosire le serate ci saranno spettacoli teatrali e d’intrattenimento itineranti e performance musicali, trampolieri, attori, giocolieri e concerti declinati nei vari generi, dal blues (N-JOY in piazza Principe di Napoli il 21 dicembre alle ore 20:00) al jazz all’etnico, ce n’è per tutti i palati, anche musicali.

Un team di sommelier, coordinato da Valentino Faccitondo, è presente tra gli stand, con una ghiotta offerta di castagne o dolci tipici della tradizione natalizia molfettese. Mentre la gente beve un ottimo bicchiere, si esibiscono dai ‘balconi cantanti’ straordinari interpreti del mondo della lirica come i maestri Antonio Stragapede, Marilena Gaudio, Stella Roselli, Onofrio Salvemini ed altri ancora, interpretando arie celebri e brani natalizi.

Gli eventi di Wine Christmas (dalle ore 19,00 su Corso Umberto): mercoledì 21 dicembre dalle ore 18,30 in Corso Umberto le Arie di Natale dai Balconi Cantanti; gli N-JOY in concerto alle ore 20.00 in piazza Principe di Napoli e protagonista itinerante da corso Umberto sino alla villa comunale l’attore-giocoliere Cristian Lisco. Giovedì 22 dicembre dalle ore 19,30, sempre in Corso Umberto, il Concerto di Natale itinerante del Gruppo Scout AGESCI (che si fermerà dinanzi al Liceo Classico Leonardo Da Vinci) e alle 19,00 presso la Galleria Liborio Romano il concerto "Nato a Sud" a cura di Nota di Volta. Venerdì 23 dicembre alle ore 10,00 “La casa delle storie” a cura di Arterie Teatro in Galleria Liborio Romano; alle ore 19.00 in C.so Umberto (all’altezza del bar de Virgilio) Cantastorie di Natale - Room to Play; alle ore 19,30 Christmas Songs by The Mood in Galleria Liborio Romano.