Wine tour a a Torre Incina

Venerdì 12 ore 19.00 appuntamento con “Wine Tour – a Torre Incina (Costa di Polignano)”. Scopriremo luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando e ammirando il mare si incontreranno grotte marine con ponti di pietra fino a raggiungere una suggestiva caletta, porto sicuro dei pescatori locali. Di ritorno, camminando tra le campagne non mancherà la possibilità di visitare alcuni ipogei assolutamente unici. In questo tour saremo accompagnati dagli amici di Apulia Wine Tours che ci aspetteranno sulla spiaggia per la prima degustazione al tramonto di quest'anno avremo due vini che non nascono vicino al mare ma che hanno tanta voglia di spiaggia! Iniziamo con un bianco fermo da Verdeca e poi passeremo ad un Rosato da Primitivo, entrambi da piccoli produttori, il primo da Gioia del Colle, il secondo dall'area di Mottola.. Due novità che vi racconteremo degustando una buonissima focaccia e non solo. (Avvisaci se sei intollerante o vegano o vegetariano)

Costo: 25€ – 10€ per i minori fino a 13 anni

Punto d’incontro: Torre Incina (Polignano a Mare)

MAX 30 PARTECIPANTI

____________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking. Durata complessiva: circa 3 ore. Distanza percorsa: circa Km 5

• Livello escursionistico facile

• Incontro ore 18.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 5 km

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guantini da ferramenta, snack energetici, almeno 1 lt di acqua a testa

• Torcia

• Spray Antizanzare

• Telo da mare

____________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare i bambini. Per i bambini da 0 a 4 anni è OBBLIGATORIO l’utilizzo di zaino porta bambini

_________________________________________

REGOLAMENTO: Obblighi dei partecipanti

I partecipanti sono tenuti a:

• rispettare gli orari di partenza e il programma stabilito, adeguandosi alle eventuali variazioni apportate dalle guide;

• presentarsi con una condizione psicofisica, un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati all’escursione. In caso di dubbi, confrontarsi con le guide prima della giornata dell’escursione;

• mantenere un comportamento disciplinato nel corso dell’iniziativa, rispettando le persone e le proprietà private e attenendosi alle disposizioni impartite dalle guide.

Accettando il presente regolamento, il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute e in una condizione psico-fisica idonea alla pratica dell’escursione. Dichiara inoltre di aver fornito alle guide ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione della propria idoneità.



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico