Domenica 26 ore 10.30 appuntamento con “Wine Tour – al Bosco delle Pianelle”. Un percorso ad anello alla scoperta delle piante edibili e dei loro usi, cammineremo tra querce, i profumati ciclamini e le splendide gallerie di carpini. Ci inebrieremo dei profumi della macchia mediterranea d'autunno. In questo tour saremo accompagnati dagli amici di Apulia Wine Tours che ci faranno degustare dei buonissimi vini. Tutto accompagnato da un buonissimo aperitivo di prodotti tipici pugliesi

Costo: 20€ per gli adulti – 5 € per i minori

Punto d’incontro: Bosco Pianelle

____________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking Turstico. Durata: circa 3/4 ore. Distanza percorsa: circa 5/6 km

• Fondo sterrato/asfalto

• Incontro ore 10.15. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 5/6 km , e si snoda principalmente su sterrato/asfalto

• Obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI snack energetici, almeno 1 lt. di acqua a testa

____________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare i bambini. Per i bambini da 0 a 4 anni è consigliato l'utilizzo di zaino porta bambini



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico