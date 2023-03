Domenica 26 ore 10.30 appuntamento con “Wine Tour – al Bosco di Scoparella”. Un percorso ad anello alla scoperta delle querce monumentali, tra volpi e numerosi uccelli, visiteremo meravigliose architetture rurali. Pronti per questo viaggio nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia? In questo tour saremo accompagnati dagli amici di Apulia Wine Tours che dopo l'interesse suscitato dal "Minutolo" nella scorsa uscita, continua ad approfondire i "segreti" di questo vitigno ma in una declinazione diversa, con una bottiglia che nasce da un terreno completamente diverso (Acquaviva delle Fonti) tenuto in agricoltura biologica da Fabio dell'azienda "Pietragiovanni". Il secondo vino è invece un Primitivo sempre della stessa azienda. Continueremo a giocare con gli abbinamenti vino/focaccia e questa volta avremo un vero e proprio "must" della baresità: il panino con la mortadella (se sei vegano non preoccuparti abbiamo pensato anche a te però ricordati di avvisarci). Una visita anche del gusto

Costo: 20€ per gli adulti – 5 € per i minori

Punto d’incontro: Bosco di Scoparella (Ruvo di Puglia)

____________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking. Durata complessiva: circa 3 ore. Distanza percorsa: circa Km 5

• Livello escursionistico facile – Dislivello: 100 m

• Incontro ore 10.15. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 5 km

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guantini da ferramenta, snack energetici, almeno 1 lt di acqua a testa

____________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare i bambini. Per i bambini da 0 a 4 anni è OBBLIGATORIO l’utilizzo di zaino porta bambini

_________________________________________

REGOLAMENTO: Obblighi dei partecipanti

I partecipanti sono tenuti a:

• rispettare gli orari di partenza e il programma stabilito, adeguandosi alle eventuali variazioni apportate dalle guide;

• presentarsi con una condizione psicofisica, un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati all’escursione. In caso di dubbi, confrontarsi con le guide prima della giornata dell’escursione;

• mantenere un comportamento disciplinato nel corso dell’iniziativa, rispettando le persone e le proprietà private e attenendosi alle disposizioni impartite dalle guide.

Accettando il presente regolamento, il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute e in una condizione psico-fisica idonea alla pratica dell’escursione. Dichiara inoltre di aver fornito alle guide ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione della propria idoneità.



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico