Wine tour sul mare al tramonto - Torre Incina

Prezzo Prezzo non disponibile

? Scopri l'archeotrekking sul mare con assaggio di vini e prodotti locali! ??

Vieni a vivere un'esperienza unica tra storia, natura e sapori locali. Partecipa al nostro tour guidato lungo la splendida costa tra Monopoli e Polignano a Mare, con una sosta speciale presso la suggestiva Torre Incina.

? Esplora antichi siti archeologici sul mare, ammira panorami mozzafiato e immergiti nella magia della storia e della natura circostante. E non dimenticare l'assaggio finale di vini e prodotti locali, che renderà ancora più speciale questa esperienza indimenticabile.

?? Data: Sabato 05

? Orario: 19.00

? Punto di incontro: Torre Incina (Monopoli)

? Assicurati di prenotare il tuo posto per non perdere questa straordinaria avventura! Contattaci al numero 3403394708 o invia un messaggio tramite WhatsApp.



