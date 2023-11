World Press Photo Talks, Nicolas Lozito e Claudio Ricco affronteranno il tema della verità all'epoca dell'intelligenza artificiale

Quali sono i rischi connessi ad un utilizzo non regolamentato dell’intelligenza artificiale? Quale, in questo senso, il confine del diritto d’autore? Come distinguere le immagini (e quindi le notizie) create artificialmente da quelle reali? È proprio a partire da queste domande, oggi più attuali che mai, che nascerà il confronto che, sabato 11 novembre alle ore 18.30, avrà come protagonisti Nicolas Lozito, photo editor e giornalista de La Stampa e Claudio Riccio, creative strategist e docente di Etica della comunicazione.

Sarà la sala conferenze del Teatro Margherita di Bari ad ospitare l’incontro dal titolo “Vero o verosimile? Il fotogiornalismo all’epoca dell’intelligenza artificiale” che aprirà il nuovo ciclo di talks organizzati da Cime e curati da Vincenzo Cramarossa, consulente e comunicatore politico. Appuntamenti aperti al pubblico che, nell’ambito della decima edizione barese della mostra di fotogiornalismo World Press Photo Exhibition, approfondiranno i temi più salienti che animano il dibattito contemporaneo.

L'intelligenza artificiale generativa determinerà una grande trasformazione in molteplici settori, cambiando radicalmente il modo di produrre, di comunicare, di informarci, di relazionarci. La semplicità con cui milioni di persone possono realizzare immagini verosimili e realistiche e raccontare storie e fatti mai avvenuti, modificherà inevitabilmente il nostro rapporto con le immagini e con la verità. Tutto ciò è reso possibile da un enorme saccheggio perpetrato dalle corporation del mondo A.I. che hanno usato, senza autorizzazione e remunerazione alcuna, miliardi di immagini, incluso il lavoro di migliaia di fotografi professionisti in tutto il mondo. In questo contesto, dunque, quale il confine tra la verità e tutto ciò che può essere considerato verosimile? Come ci si difende dalle minacce che questo scenario comporta? Come si orienta il nuovo giornalismo ai tempi dell’intelligenza artificiale? Domande a cui i due ospiti, moderati da Vincenzo Cramarossa, cercheranno di dare una risposta a partire dagli spunti offerti proprio da alcuni “scatti” elaborati per l’occasione. Per accompagnare il dibattito verranno infatti presentati “reportage” realizzati da Claudio Riccio con l’ausilio di A.I. che ricalcano lo stile di fotografi vincitori del World Press Photo : da “scatti” inediti dello sbarco della Vlora a immagini della navigazione di migranti nel mediterraneo a surreali situazioni nella popolazione Afghana.

La rassegna World Press Photo Talks accompagnerà la mostra fotografica fino alla sua chiusura con un fitto calendario di appuntamenti durante i quali, in compagnia di noti ospiti del panorama culturale contemporaneo e a partire dagli spunti forniti da World Press Photo Exhibition 2023, saranno affrontate tematiche di grande attualità. Tra questi anche vere e proprie lezioni universitarie aperte al pubblico, organizzate in partnership con l’Università degli Studi di Bari.

WORLD PRESS PHOTO TALKS

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Sabato 11 novembre | Ore 18.30

Vero o Verosimile? Il fotogiornalismo all’epoca dell’intelligenza artificiale

Ospiti: Nicolas Lozito (photo editor e giornalista de La Stampa), Claudio Riccio (Creative strategist e docente di Etica della comunicazione)

Modera: Vincenzo Cramarossa