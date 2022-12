Women in...art 2022

"Women in…Art" è l'espressione di un progetto interdisciplinare in evoluzione che fa della Cultura uno straordinario veicolo degli ideali di Amicizia, Pace e Solidarietà e della tutela dei Diritti Umani, valori fondanti della "Comunità dei Popoli", nonché opportunità di sviluppo delle relazioni culturali con i Paesi partecipanti per un futuro di prosperità tra le genti.

Tutto si fonde in questo Grande Mare, il Mediterraneo, che unisce e non separa e da cui parte un grande messaggio di Pace, Fratellanza, Solidarietà, attraverso le Arti Universali. Senza cultura, nessun progresso sarebbe reale. Nel corso degli anni, "Donne in. Art" ha visto crescere il suo pubblico e l'attenzione dei media che contribuiscono alla diffusione del suo messaggio interculturale, come nello spirito culturale della città di Bari. "Donne in...Arte" animerà la città con le Arti visive - Poesia - Letteratura - Musica - Danza -Moda. Artisti e artiste che si confronteranno tra loro e con il pubblico in un laboratorio di idee e confronti tra artiste provenienti da Italia, Grecia, Egitto,Palestina nel borgo antico di Bari "Santa Teresa dei Maschi" un punto d'incontro tra le persone che grazie agli eventi proposti scoprono uno dei luoghi più belli della Città antica di Bari. Arti Visive, musica, danza, letteratura e moda ed eventi collaterali denominati "CHIAMATEMI AURORA" a cura di UNIVOX che toccheranno temi sociali delle donne.

L'iniziativa nasce dal desiderio di dare voce all'Universo-Donna ricco di sensibilità, forza, dolcezza, perseveranza, bellezza, intelligenza, per scoprire il colorato caleidoscopio dell'arte femminile, in cui la libertà di pensiero e di parola diventano attori fondamentali.

L'obiettivo è quello di trasmettere emozioni, facendo circolare l'arte, valore unico e insostituibile che possa ampliare e approfondire la nostra comprensione della verità.

Dall'esigenza della ricerca della Verità nasce l'idea delle "Women in…Art", un valore comune al mondo per uomini e donne che la storia, però, ha separato in modo speculativo.

"Women in…Art" vuole essere una vetrina dove poter osservare e scoprire come questi mondi, maschile e femminile, siano bisognosi l'uno dell'altro, in quanto il rispetto della vita deve necessariamente passare attraverso la comprensione delle varie verità possibili. In un'epoca di conflitti e pregiudizi, siamo orgogliosi di aver costruito importanti relazioni internazionali, soprattutto con paesi come la Grecia, l’Egitto, la Palestina, ai quali si riconosce il contributo alla civiltà e alla storia dell'umanità.

Direzione artistica Miguel Gomez (Art director Bibart Biennale) la selezione delle artiste Greche è stata affidata alla storica dell’arte Greca Marina Gonta.

Artiste e artisti: Riima Almozayyen, Olivia Afionis, Annalisa Andriani , Sofia Antonakaki, Eirini Aspridou, Francesca Brivio, Paola Bovino, Sara Butera, Anna Cristino, Silvia di Pierro, Asmaa Edelsouky, Mara Giuliani, Miguel Gomez, Anna Kyriazi, Konstantina Kratimenou, Markella Koufoudaki, Franco Leone, Antonella Lozito, Ferruccio Magaraggia, Patrizia Mercurio, Stavroula Mitsakou, Gabriella Mondelli, Anna Maria Moramarco, Lukia Orfanou, Sofia Patsia, Angela Piazza, Marialuisa Sabato, Monica Rizzi, Ilma Spinelli, Roksolana Tchotchieva, Carmen Toscano, Anna Tsapara, Anna Tsivdari, Antonella Tucci, Maria Yfantidou

Programma:

17 dicembre ore 19.00 Apertura Women in…Art

Saluto dell’Assessora alla Cultura Ines Pierucci, proiezione di Video art di Miguel Gomez, sfilata di moda dell’Artista siciliana Angela Piazza, innovazione come sostenibilità, una sfilata di moda con abiti creati in riciclo, un abito da sera oppure un vecchio jeans si trasforma in cravatte e papillon in una cravatta oppure portacellulare, abito da sposa con inserti di jeans riciclati, innovazione come sensibilizzazione al recupero finalizzato ad evitare gli sperchi.

A seguire presentazione del libro di Franco Leone “Caravaggio la poesia della luce” interventi di Miguel Gomez, direttore Women in…art e Stefania Montori, Manager di Spoleto Art Festival





23 dicembre ore 18.00

CHIAMATEMI AURORA

AURORA DICE NO: LA VIOLENZA CONTRO LA DONNA, IL CONSENSO E LA RESISTENZA

1) Presentazione della I edizione “Chiamatemi Aurora”?Intervento di Serena De Sandi

2) Presentazione di Silvia Russo Frattasi, Presidente della Commissioni delle Pari Opportunità

3) "Resilienza e vendetta. Reazioni femminili allo stupro nel mondo classico"?Intervento di dott. Umberto Sperti

4) Presentazione di avv. Krizia Colaianni, presidente dell’associazione “La forza delle donne”: La violenza contro la donna nei tempi moderni e attuali: dati statistici e i meccanismi violenti

5) Presentazione artistica di Anna Cristino: La bellezza violata

6) Coreografia di “Scarpette rosa”, “Nessuna conseguenza” – Fiorella Mannoia

7) L’importanza del saper chiedere aiuto: percorsi di psicoterapia e centri antiviolenza; Come prestare supporto a chi soffre di violenza?Intervento di dott.ssa Angela Noviello

8) Lettura del passo “Notturno” di Paola Santini: Intervento di Paola Bovino

9) “Rinascita e affermazione delle donne?Intervento di Luciano Anelli

10) Violenza e salute mentale: la missione di Progetto Itaca : intervento di Marialuisa Lapenna

11) Visione filmato realizzato dal team di Univox: “Piccola anima, tu non sei per niente piccola”.



27 dicembre ore 18.00

CHIAMATEMI AURORA

AURORA È L’AURORA: CRESCE, CADE E RISPLENDE

1) Presentazione della serata e lettura dell’Introduzione de “Il rosmarino non capisce l’inverno” di Matteo Bussola: Intervento di Serena De Sandi

2) Lettura Epilogo “Il segreto di Medusa” di Hannah Lynn: Intervento di Tommaso Setaro

3) Presentazione della mostra fotografica Oltre il velo?Intervento di Patrizia Mercurio

4) “Parola alle donne: viaggio tra le voci e i silenzi della letteratura greca e latina"?Intervento di dott.ssa Oriana Giannini

5) Presentazione artistica di Marialuisa Sabato: Madre Natura, Alma Mater

6) Dragonfly difesa femminile: lotta al patriarcato tra concetto e azione: Intervento di Associazione Dragonfly (video)

7) Presentazione di avv. Tiziana Cecere, presidente dell’associazione “Fermiconlemani”: Strumenti di prevenzione della violenza on Line e off Line. Esperienza di una vittima sopravvissuta alla violenza.

8) Testimonianza di Lyse, letta da Chiara Muolo

9) Performance di danza di Silvia Di Pierro, “In piedi” – Elisa, cantata da Annalisa Andriani

10) So-Stare in me: dialoghi con l’autostima: intervento di Giorgia Mainardi (video)

11) Storia di un'impresa al femminile: ad Habari la vulnerabilità è un superpotere!: Intervento di Silvia De Facendis e Claudia Vizioli

12) Arteterapia mestruale: Intervento di Emanuela Andreoli (video)

13) Performance di violino “You make me feel”: Intervento di Gabriella Mondelli





29 dicembre ore 18.00



CHIAMATEMI AURORA



AURORA LOTTA NEL SILENZIO: LE PATOLOGIE CHE MERITANO UNA VOCE



1) Presentazione della serata e introduzione al tema delle patologie al femminile: Intervento di Serena De Sandi

2) Sapete cos’è la teoria dei cucchiai? ?Intervento di Sara Calabria (video)

3) Rendiamo visibili le patologie invisibili: intervento di Associazione Guerrieri Invisibili (video)

4) Le conseguenze a livello psicologico di una patologia invisibile e l’importanza della sensibilizzazione: Intervento di dott.ssa Angelica De Sandi

5) Il bagaglio di un malato cronico: Intervento di Associazione Guerrieri Invisibili (video)

6) Testimonianza di Chiara, letta da Serena De Sandi

7) Presentazione e intervento di Sara Butera sul libro “Come un cigno che corre sull’acqua”: Intervento di Serena De Sandi e Sara Butera

8) Coreografia di “Scarpette rosa”, “Coraline” - Maneskin

9) Presentazione artistica di Anna Cristino: Il silenzio nel dolore

10) L’importanza della diagnosi: Intervento di Martina Agazzi (video)



12) Lettura del passo “Questo siamo noi: polvere di stelle” di Serena De Sandi: Intervento di Paola Bovino