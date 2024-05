Patty Lomuscio e Mario Rosini in concerto all'AncheCinema di Bari

Giovedì 9 maggio alle 21:00 il quarto ed ultimo appuntamento con la rassegna "Women in Jazz" all'AncheCinema di Bari. Sul palco Patty Lomuscio e Mario Rosini (di recente classificatosi al 2^ posto nel talent di Rai 1 The Voice Senior) con "Il nostro concerto - Le più belle canzoni d'autore italiane in jazz".

Un viaggio musicale all’insegna della grande tradizione cantautorale italiana: Ivano Fossati, Fabrizio De Andrè, Pino Daniele e altri monumentali artisti. Le canzoni più famose e amate dal pubblico di tutte le generazioni rivivranno nei virtuosismi vocali e pianistici di un duo capace di toccare corde profonde.

Entrambi docenti di Canto jazz al Conservatorio Duni di Matera, Patty Lomuscio e Mario Rosini vantano un background artistico di rilievo. Patty Lomuscio, cantante con laurea in Musica Jazz con lode e Diploma in Violoncello al Conservatorio N. Piccinni di Bari, studi di perfezionamento a New York, numerosi concorsi internazionali, prestigiosi palcoscenici in tutta Italia ed una discografia a cavallo fra jazz e folk rock. Di alto profilo l'ultimo lavoro, Star-Crossed Lovers, edito dall'etichetta olandese Challenge Records, registrato

nel mitico studio di Rudy Van Gelder in collaborazione con il grande Kenny Barron e altre stelle del jazz mondiale come Vincent Herring, Peter Washington e Joe Farnsworth.

Mario Rosini, una formazione classica al Conservatorio N. Piccinni di Bari, cantante e pianista, studi di perfezionamento, fra gli altri, a Umbria Jazz, presidente della Commissione artistica del “Premio Mia Martini”, una incessante attività in sala di registrazione al fianco di artisti come Edoardo De Crescenzo, Eros Ramazzotti e Simona Bencini e collaborazioni con personaggi del calibro di Michael Bublè, Al Jarreau e Dionne Warwick nonché secondo gradino del podio al Festival di Sanremo 2004 e, di recente, secondo posto nel talent di rai 1 “The Voice Senior”.

“Women in Jazz”, prodotta e promossa da FPM – Fondazione Pugliesi per la Musica, in partnership con AncheCinema e con la direzione artistica di Antonio Pisani, è la rassegna che vede alternarsi sul palco, nelle sue quattro date, ensemble jazz guidati dalle splendide voci di quattro tra le più interessanti artiste pugliesi in circolazione.



Posto unico: € 18,00 – Ridotto € 16,00

Biglietti Vivaticket: https://bit.ly/ lomuscio-rosini

Info e prevendite via whatsapp: 380.6478753 – 370.1245456