Women in progress, ad Altamura il terzo appuntamento della rassegna “Self made woman”

Giovedì 13 aprile, alle 18:30, presso la Feltrinelli point di Altamura, via Vittorio Veneto 67, Annamaria Pasquadibisceglie, coach in medicina di stile di vita, partendo dal suo libro “Il dono della vita”, affronta i temi dell’alimentazione e della bionutrizione cellulare per la prevenzione e la cura delle malattie.



L’incontro è il terzo appuntamento della rassegna Self made woman, una fase del progetto “Women in progress” realizzato da LeggerEdizioni APS nell’ambito dell’avviso pubblico “Futura. La Puglia per la parità”, promosso dal Consiglio regionale della Puglia.

Introduce

Anna Ventricelli

Presidente LeggerEdizioni APS

Dialogano con l’autrice i giornalisti

Mariapaola De Santis e Michele Cannito



La rassegna Self made woman si articola in una serie di appuntamenti in cui il dibattito culturale è l’elemento cardine e la risorsa fondamentale sulle pari opportunità, sull'autoimprenditorialità femminile, sulla promozione della lettura, contro l'iniquità sociale ed ogni tipo di stereotipo. Il filo conduttore è il genio femminile in un ampio ventaglio di campi che vanno dall'arte alla scrittura, passando per la cultura e per l'associazionismo. La promozione della lettura, del dialogo e del confronto sarà incentivata affinché vengano offerte reali e uguali opportunità di accesso e di fruizione al bene culturale, ad aggiornamenti utili per affermarsi nelle professioni, contro ogni tentativo di omologazione, facilitando la conservazione, la circolazione del patrimonio linguistico e socio-culturale. Avrà ampio spazio l'ambito del lavoro ed in particolare quello dell’imprenditoria femminile dove le idee, la creatività, la tenacia e la competenza delle donne possono rivelarsi una vera e propria carta vincente, a servizio e per il progresso di tutta la collettività.