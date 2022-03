"Women: un mondo in cambiamento", a Molfetta la mostra con immagini che compongono, scatto dopo scatto, un quadro globale della vita delle donne

A Molfetta, dal primo aprile, sino al 19 giugno, gli spazi all’aperto del Puglia Village di Molfetta sono teatro della mostra organizzata in collaborazione con la National Geographic: "Women: un mondo in cambiamento". L’evento è un sguardo reale sulla condizione femminile attraverso le fotografie realizzate dalle grandi reporter della National Geographic Society: oltre 130 anni di storia con immagini che compongono, scatto dopo scatto, un quadro globale della vita delle donne, il modo in cui sono state percepite e trattate, quanto potere hanno (o non hanno) avuto, come hanno affrontato le loro sfide e scoperto nuovi orizzonti.

Il tutto visto dall'obiettivo delle grandi reporter della National Geographic Society. Non solo un excursus storico nelle esperienze del passato, ma un viaggio per immagini che ci proietta in avanti, mostrando le sfide e i successi che attendono le donne nel futuro.

Per conoscere gli orari di apertura del Village, così come gli orari di collegamento in autobus, è sempre utile consultare il sito www.pugliavillage.it o seguire i canali social ufficiali “Puglia Village”. Inoltre, a chi arriva usando proprio l’autobus di linea il Village regala il biglietto di ritorno!