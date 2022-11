Nunzia Picciallo porta a Palo del Colle il Gaga People di Ohad Naharin

Il sesto cartellone di A Maglie Larghe, la rassegna di performing art organizzata da Factor Hill e diretta da Alessandra Gaeta, si concluderà il prossimo week end.

Due giornate di workshop dedicate al Gaga People vedranno protagonista Nunzia Picciallo, un’artista multidisciplinare ed insegnante ???? ???????? ???????? di origini pugliesi. Dal 2015 al 2021 studia in Israele e si diploma al ????????????? ??’????. Nunzia lavora come performer freelance, presenta le sue creazioni in spazi di diversa natura ed insegna nei corsi professionali e in spazi indipendenti.

Gaga è il linguaggio di movimento sviluppato da Ohad Naharin nel corso di molti anni, parallelamente al suo lavoro di coreografo ed ex direttore artistico di Batsheva Dance Company. Gaga nasce dal bisogno di Naharin di comunicare con i danzatori e dalla continua curiosità nella ricerca del movimento. Le classi di Gaga offrono uno spazio per connettersi al proprio corpo e all’immaginazione, per conoscere sensazioni fisiche, migliorare la propria flessibilità e stamina, esercitare la propria agilità ed il potere esplosivo del corpo, e godersi il piacere del movimento in un'atmosfera accogliente e aperta.

Nunzia Picciallo, attraverso una serie di esercizi guidati condurrà i partecipanti alla scoperta del proprio movimento intimo e nascosto in relazione all'ambiente circostante e alle persone che lo abitano. Il laboratorio prevede un’apertura pubblica il 6 novembre alle ore 18,30 presso il Laboratorio Urbano Rigenera. Per info e prenotazioni organizzazione.fh@gmail.com – 333874939