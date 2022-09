Let your body shine! Workshop gratuito sul body shaming Associazione MOH Mobility Opportunities Hub

Giovedì 29 Settembre 2022 alle 15:00, l’associazione MOH (Mobility Opportunities Hub) torna a proporre il workshop sul body shaming “Let your body shine!”, presso Spazio13 in via Colonello De Cristoforis 8 a Bari.

L’obiettivo del workshop rivolto in particolare ai giovani dai 18 ai 30 anni o youth worker è riflettere e fornire le competenze necessarie per aiutare a prevenire tutte le forme di body shaming, specialmente tra i giovani: riconoscere le sue manifestazioni e opporsi a esse. Saranno svolte diverse attività di educazione non-formale e di mediazione artistica.

Quando ero all’università, un gruppo di ragazze mi prendeva in giro per il mio corpo e mi diceva che sembravo una mucca. Io ero morbida e mi chiamavo Milka. I miei colleghi facevano il verso della mucca e attaccavano pacchetti di cioccolatini allo schienale della mia sedia. (Testimonianza raccolta in Bulgaria).

Questo è solo un esempio di body shaming. Si possono leggere commenti sul corpo quotidianamente sui social network o sentire in mezzo alla strada, a scuola, in casa, in ufficio. Possono provenire da sconosciuti, ma anche da amici e familiari.

Cosa significa fare body shaming? Quali e quanti tipi di body shaming esistono? All’incontro si rifletterà sul concetto di “consenso” anche attraverso la riflessione di opere d’arte di fotografe che hanno lavorato su una diversa narrazione del corpo.

Il workshop rientra nel progetto “Body Shining“, finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+, Azione Chiave 2, Partenariati Strategici nel settore gioventù.

MOH – Mobility Opportunities Hub è un’associazione di Bari che ha lo scopo di promuovere la mobilità tra i giovani, di creare sinergie con le associazioni locali ed europee e di tracciare un legame tra lavoro sociale e artistico. L’obiettivo è sia di promuovere opportunità di mobilità giovanile, sia di attivare iniziative artistiche e socio-culturali.