“Storie! Da serie Tv e fumetti alla letteratura di genere”, workshop gratuiti rivolti a docenti di scuola secondaria di secondo grado

Prenderà avvio a partire dal 13 febbraio “Storie! Da serie Tv e fumetti alla letteratura di genere”, progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, organizzato da Cooperativa Ulixes e Kaufman Scritture Creative. Un percorso formativo, tenuto dalla dottoressa di ricerca in Letterature Lingue e Filologia Moderna dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Carlotta Susca e rivolto agli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, concepito come strumento didattico per veicolare il patrimonio letterario dei classici a partire dagli adattamenti declinati al femminile.

Da Jane Austen a Mary Shelley, dalle opere originali agli adattamenti; il percorso si attuerà attraverso due workshop gratuiti – della durata di 10 ore – divisi ciascuno in quattro moduli per altrettanti appuntamenti settimanali che avranno come riferimento logistico le città di Spinazzola e Bitonto. I primi tre incontri sono previsti nella modalità online, mentre gli appuntamenti conclusivi per Spinazzola e Bitonto si terranno rispettivamente alla Biblioteca Comunale “Gennaro Trisorio Liuzzi” e alle Officine Culturali “Bollenti Spiriti”.

La docente Carlotta Susca ha conseguito il dottorato di ricerca all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in Letterature Lingue e Filologie Moderne nel 2019 con una tesi afferente ai settori della Comparatistica e dell’Anglistica. Ha pubblicato diversi articoli su letteratura e serie TV, è autrice del saggio Il romanzo audiovisivo. Le serie TV come genere della narrazione (Aracne 2022), della monografia David Foster Wallace nella Casa Stregata. Una scrittura tra Postmoderno e Nuovo Realismo (Stilo 2012) e curatrice delle raccolte Le parole sono importanti (DOTS 2018, co-curatore Andrea Corona) e Addicted. Serie TV e dipendenze (LiberAria 2017). È stata docente per tre anni accademici del Laboratorio di editoria libraria e multimediale presso Uniba, ha lavorato a lungo in campo editoriale come editor. Nel 2023 presso Uniba cura, fra le Competenze trasversali, il Laboratorio di storytelling transmediale e il Laboratorio di editoria libraria e narrazioni crossmediali. I suoi interessi di ricerca riguardano la trasmissione dei classici nel tempo, gli adattamenti, le narrazioni transmediali, la teoria dei generi letterari.

Storie! Da serie TV e fumetti alla letteratura

Lunedì 13/2, 16,30-19 / Spinazzola on line

Lunedì 20/2, 16,30-19 / Spinazzola on line

Lunedì 27/2, 16,30-19 / Spinazzola on line

Incontro finale dal vivo / Spinazzola data da definire

Mercoledì 15/2, 16,30-19 / Bitonto on line

Mercoledì 22/2, 16,30-19 / Bitonto on line

Mercoledì 01/3, 16,30-19 / Bitonto on line

Incontro finale dal vivo / Bitonto data da definire

Moduli

1. Jane Austen/1: Orgoglio e pregiudizio, meme, zombie e paperi (film, serie TV,

internet meme, Orgoglio, pregiudizio e zombie, adattamento Disney di Orgoglio e

Pregiudizio, il vlog di Lizzie)

2. Jane Austen/2: Emma, Austenland, Lost in Austen (film, Ragazze a Beverly Hills)

3. Mary Shelley: Frankenstein, Dorian Gray e Dracula. I personaggi dell’horror in Penny

Dreadful; la rilettura di Frankisstein

4. Le storie nel tempo; percorsi di lettura e studio

Info e iscrizioni: