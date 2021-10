World opera day in onore di Van Westerhout, musiche di Van Westerhout, Verdi e Bellini

Sabato 23 ottobre alle ore 19.30, Palazzo Pesce in collaborazione con l’associazione Visit Mola di Bari presenta “World Opera Day in onore di N. Van Westerhout”, con gli artisti Francesca Ruospo mezzosoprano e Vincenzo Cicchelli al pianoforte.



L’evento nasce per ricordare il compositore molese Niccolò van Westerhout, e prevede un tour nei luoghi che gli sono appartenuti: si parte con l’epigrafe davanti alla sua casa natale nel borgo antico e si prosegue con la statua di Bruno Calvani dedicata al personaggio di “Doña Flor”, protagonista dell’opera a cui maggiormente è legata la sua fama, in Piazza XX Settembre. Il percorso si conclude con un Concerto a cura dell’Associazione “L’Atelier delle Arti” presso il Teatro Comunale a lui intitolato, luogo in cui nel 1896, esattamente 125 anni fa, venne rappresentata per la prima volta proprio l’opera “Doña Flor”.



Niccolino, come lo chiamavano i suoi contemporanei, fu un compositore dal carattere riservato, timido, dimesso, “irrequieto e dalle molteplici sfaccettature, pugliese di nascita ma napoletano di studi e di cultura. Personaggio crepuscolare per la sua ambigua sospensione tra passato e futuro, tra alterità e tradizione” (G. Ciliberti).



Non possono sfuggire inoltre in questo anno le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, considerato il padre della lingua italiana. I versi del sommo poeta sono stati più volte oggetto di attenzione da parte dei compositori nel corso dei secoli: Verdi ne ha musicato una rara “Ave Maria” e il celebre episodio di Paolo e Francesca nel Canto V dell’Inferno suggerisce a Rossini il recitativo ritmato “Noi leggevamo un giorno” e a Zandonai l’opera “Francesca da Rimini”.



Poggiando su questi pilastri si articola un programma interamente dedicato all’Ottocento dei grandi operisti italiani, che accosta arie del melodramma a romanze da camera e piccole pagine pianistiche da salotto. Linfa comune e comune fonte di ispirazione è la tipica cantabilità italiana, che ha fatto scuola e ci rappresenta in tutto il mondo. Gli stessi compositori non hanno esitato a riutilizzare alcune proprie melodie sia nella produzione operistica che in quella cameristica, e così il tema de “La Ricordanza” di Bellini è presente ne “I Puritani” e il motivo di “Sogno d’or” di Puccini è ugualmente intonato nel secondo atto de “La Rondine”.



A dar vita a questi brani, e ad altri ancora di Donizetti e Cilea, nati nello stesso contesto storico-musicale, sarà la voce opulenta di Francesca Ruospo, che si è formata giovanissima presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano e vanta un’attività teatrale e concertistica in tutto il mondo, accompagnata al pianoforte dalle mani di Vincenzo Cicchelli, che da quasi vent’anni si dedica all’ideazione e alla realizzazione di programmi a tema e impreziosisce ogni esecuzione con una personale guida all’ascolto.

