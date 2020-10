World Press Phot, apertura straordinaria fino a mezzanotte per la mostra delle immagini che raccontano il mondo

Dopo il successo della scorsa settimana, gli organizzatori del World Press Photo a Bari confermano l’apertura straordinaria fino a mezzanotte anche sabato 24 ottobre.

L’estensione di due ore dell’orario di ingresso per i visitatori risponde ancora una volta alle richieste di chi vuole visitare la mostra, nel rispetto delle regole di contenimento della diffusione del SarsCov2. Regole che sin dal primo giorno Cime sta rispettando con il distanziamento obbligatorio (che consente l'ingresso contemporaneo a un massimo di 100 persone nello spazio), misurazione della temperatura e registrazione dei dati per il tracciamento all’ingresso, igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica all’ingresso. E in più un allestimento del tutto nuovo, con foto più grandi, studiato appositamente per l'occasione.

World Press Photo Bari resterà aperto fino al 1° novembre grazie al sostegno di Regione Puglia (Promozione, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Fesr-Fse 2014/2020, PiiiL Cultura in Puglia - Puglia 365) e Comune di Bari. In mostra ci sono 157 foto tra cui la foto vincitrice del premio World Press Photo of the Year 2020 del giapponese Yasuyoshi Chiba (AFP) dal titolo Straight Voice” scattata il 19 giugno 2019 dopo il colpo di stato militare contro Omar al-Bashir e che ritrae un giovane, illuminato da telefoni cellulari, mentre recita poesie di protesta nel bel mezzo di un blackout a Khartoum, in Sudan.

World Press Photo Bari è sostenuta da Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei beni Culturali, Comune di Bari Puglia Promozione, Teatro Pubblico Pugliese, PiiiL Cultura in Puglia - Puglia 365

La mostra è aperta:

dal lunedì al giovedì ore 10.30-13.30 e 15.30-20.30

dal venerdì e domenica dalle ore 10.00 alle 22.00.

sabato dalle 10.00 alle 00.00

Gli accessi saranno contingentati nel rispetto delle norme anti Covid-19. Per facilitare l’accesso e Acquisto online dei biglietti: https://www. liveticket.it/evento.aspx?Id= 295052#ancWizardNew

Ingresso

TICKET INTERO: € 6.50

UNDER 25 | OVER 65: € 5.00

GIORNALISTI CON TESSERINO: € 5.00

GRUPPI: € 5.00 (min 15 persone)

SCUOLE: € 4.50

MARTEDÌ UNIVERSITARIO: € 4.50

DIVERSAMENTE ABILI: INGRESSO GRATUITO

BAMBINI UNDER 12: INGRESSO GRATUITO

GIORNALISTI CON ACCREDITO: INGRESSO GRATUITO

*Per i giornalisti è obbligatorio registrarsi almeno 48h prima presso l’ufficio stampa all’indirizzo: info@ milaufficistampa.it e press@ worldpressphotobari.it indican do i dati necessari (nome, testata, email). Se invece si tratta di una visita personale, ci si può rivolgere direttamente alla cassa, acquistando il ticket ridotto dedicato ai giornalisti professionisti.

Info: + 39 351 145 9819 | info@ worldpressphotobari.it

Online ticket: https://www. liveticket.it/evento.aspx?Id= 247792&#ancWizard

Sito web: www.worldpressphotobari. it

Facebook: www.facebook.com/ worldpressphotobari

Instagram: www.instagram.com/ worldpressphoto_bari

Press: press@worldpressphotoba ri.it