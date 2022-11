World Press Photo, ultimo fine settimana di mostra e ultime due giornate di talk

Ultimo fine settimana di esposizione, nel teatro Margherita di Bari, per la 65° edizione di World Press Photo - la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo organizzata nel capoluogo pugliese da Cime con il supporto del Comune di Bari e della Regione Puglia - che sarà aperta al pubblico fino a domenica 13 novembre 2022. Ultimo fine settimana anche per World Press Photo Talks, il ciclo di incontri di approfondimento curato da Vincenzo Cramarossa, che accompagna l’esposizione, con una nuova lettura su tematiche di grande attualità, a partire dallo spaccato della realtà offerto dai reportage in mostra, secondo un approccio che mette in relazione informazione, percezione e realtà.

Per l’ultimo weekend di talk, si parte venerdì 11 novembre alle 18.30, nella sala conferenze del Teatro Margherita, con il tema “Abitare oggi - Cittadini, turisti ed esclusi”, sul quale si confronteranno Tomaso Montanari, storico dell’arte, accademico e saggista, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Alessandro Coppola, urbanista e docente presso il Politecnico di Milano e autore di numerose pubblicazioni tra cui “Apocalypse town. Cronache dalla fine di una civiltà urbana” (Laterza, 2012) e Laura Saija, docente di pianificazione urbana presso l’Università di Catania e già Assistant professor presso la Scuola di Affari urbanistici e Politiche pubbliche di Memphys (USA). A loro il compito di raccontare i modi in cui sono utilizzati oggi gli spazi urbani, cosa significa abitare nelle città d’arte e non dinanzi alle sfide legate da un lato al sovraffollamento turistico, dall’altro alle nuove povertà.

Il giorno dopo, sabato 12 novembre, sempre alle ore 18.30 nella sala conferenze del Teatro Margherita, si parlerà del racconto politico al tempo dei social con il talk “Un ultimo commosso saluto alla Seconda Repubblica”. A confrontarsi sul palco, interagendo con il pubblico in sala, saranno lo scrittore Pieter Freibeuter - pseudonimo dell’autore del libro “L’insostenibile leggerezza del governo del cambiamento”(UTET 2019) e curatore della pagina facebook “Una foto diversa della prima Repubblica. Ogni giorno”, pagina social nostalgica dell’epoca primo-repubblicana - e Max Collini, voce narrante e autore dei testi degli Offlaga Disco Pax e dei monologhi ”Dagli Appennini alle Ande”. L’incontro sarà anche occasione per la presentazione dell’ultimo libro dello stesso Pieter Freibeuter, “L’ultimo commosso saluto ad un uomo molto amato” (PEOPLE 2022) - la storia immaginaria della lenta ascesa e rovinosa caduta di politico veneto travolto dagli scandali di Tangentopoli.

È uno storico dell'arte, docente universitario, divulgatore e saggista. Rettore dell'Università per stranieri di Siena, è tra i massimi esperti di arte barocca europea. Scrive per Huffington Post e Il Fatto Quotidiano. Ha realizzato diversi documentari per Rai 5 e la serie Favole, forme figure per Loft, la tv de Il Fatto Quotidiano.

È Professore Associato in Pianificazione e Politiche Urbane presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Ha pubblicato fra l’altro “Apocalypse town. Cronache dalla fine di una civiltà urbana” (Laterza, 2012), “Envisageing L’Aquila: Strategies, spatialities and sociabilities of a recovering city” (Professional Dreamears, 2018); “Roma in transizione: Governo, strategie, metabolismi e quadri di vita di una città capitale” (Planum, 2019).

È professore Associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso l’Università degli Studi di Catania. Ha lavorato presso il Department of City and Regional Planning, School of Urban Affairs and Public Policies della University of Memphis, USA. Dottore di Ricerca in progetto e recupero Architettonico, Urbano e Ambientale. Tra il 2011 e il 2013, attraverso una Borsa di ricerca Marie Curie, si è focalizzata sul ruolo giocato dalle università come soggetti attivi nei processi di sviluppo locale ispirati dai principi della ricerca-azione, dell’economia circolare e della solidarietà inter- e intra-specie.

Nato sotto il segno zodiacale del Cossiga I (cuspide Andreotti V) è un modesto funzionario pubblico di provincia con due grandi passioni, entrambe non corrisposte: la storia e la politica. “L’ultimo commosso saluto ad un uomo molto amato” (PEOPLE 2022) è il suo primo romanzo. Ha pubblicato “L’insostenibile leggerezza del governo del cambiamento”(UTET 2019), e attualmente ricopre la carica di Luminoso Segretario di “Una foto diversa della prima Repubblica. Ogni giorno”, pagina social nostalgica dell’epoca primo-repubblicana.

Nato a Reggio Emilia nel 1967 è stato per circa undici anni la voce narrante e l’autore dei testi degli Offlaga Disco Pax, con i quali ha pubblicato tre album. Ha successivamente collaborato con Jukka Reverberi dei Giardini di Mirò nel duo Spartiti e con il poeta e scrittore reggiano Arturo Bertoldi. Per tutto il 2018 è stato in tour con i monologhi Dagli Appennini alle Ande. Ha collaborato, tra gli altri, con Lo Stato Sociale. La sua opera più recente è lo spettacolo “Max Collini legge l’Indie”.

Tutti gli incontri presenti nel programma di World Press Photo Talks si svolgono durante i fine settimana dal 15 ottobre al 12 novembre 2022, nella Sala Conferenza del Teatro Margherita di Bari. Salvo diversamente specificato, l’accesso a tutti gli incontri è gratuito, previa prenotazione sul sito www.worldpressphotobari. it e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Resta intanto aperta ai visitatori fino al prossimo 13 novembre, nello spazio espositivo del Teatro Margherita, la 65° World Press Photo Exhibition che, a Bari, è organizzata da CIME – realtà pugliese ormai tra i maggiori partner europei della World Press Photo Foundation di Amsterdam – con il sostegno della Regione Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese e del Comune di Bari.





Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì: 10.00 - 21.00

Venerdì e Sabato: 10.00 - 23.00

Domenica: 10.00 - 21.00

(La biglietteria chiude 30 minuti prima)





TICKET INTERO: € 8,00

UNDER 30 | OVER 65: € 6,50

GIORNALISTI/E CON TESSERINO: € 6,50

GUIDE TURISTICHE CON TESSERINO: € 6,50