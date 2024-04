Wow! Uno show di stand-up comedy

WOW! sbarca nel paese del Carnevale con 4 Standupper dalle teste mobili e con le facce estasiate come un carro di cartapesta!



Giovedì 11 Aprile qui a QUADRO nella cornice dell'Ex Macello di Putignano arriva STAND APULIA per una serata di Stand-Up Comedy colorata da battute e dubbia moralità.



Giovedì 11 Aprile

ore 21:00

Quadro - Ex Macello

Via Santa Caterina da Siena - Putignano (BA)



4 standuppers:



Giacomo Cartesio

Sofia Ianigro

Tommaso Pavone

Annagiulia Spinelli



Non fartelo scappare, prenota il tuo posto al 351 522 2939



