'Xmas Garden a Locorotondo', villaggio di Natale, installazioni artistiche e food

Dal 4 dicembre vi aspetta la magia del Natale nel Bosco Incantato, a Locorotondo in piazza Moro ci saranno delle giornate evento da non perdere!

Attraversando il labirinto ci saranno diverse aree con attività, scenografie e delizie speciali!



Il tutto si svolgerà all’aperto, l’ingresso sarà contingentato per non creare alcun assembramento, ci sarà l’obbligo della mascherina lungo tutto il percorso e acceso solo minuti di green pass, perché la sicurezza non deve passare in secondo piano.