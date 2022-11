XXII stagione di prosa del teatro Angioino di Mola - rassegna nazionale

La Compagnia Teatro d'Oggi, presenta, per la XXII Stagione di Prosa del Teatro Angioino di Mola di Bari, una rassegna nazionale, con la direzione artistica di Francesco Capotorto che parte il 12 novembre 2022. E' aperta la Campagna abbonamenti, molto interessante poiché offre l'ingresso a prezzo ridotto agli spettacoli. Info, abbonamenti e prenotazioni, c/o botteghino del teatro Angioino in via Silvio Pellico n.7 in Mola di Bari, tutti i venerdì, sabato e domenica h. 18.30 - 20.30 tel.0804713061 ; whatsapp 3496061378. • 12 novembre 2022 X Edizione del Concorso “ATTIMI di TEATRO all’ANGIOINO” Un ventaglio di spettacoli proposto da compagnie pugliesi, per ambire alla conquista del Premio Giuria Tecnica e Premio Giuria Popolare e all’inserimento nel nostro Cartellone di prosa 2022/2023. Un evento organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale della F.I.T.A. Durante la serata sei Compagnie Teatrali pugliesi presenteranno un brano del proprio spettacolo della durata di 15 minuti. Al termine delle esibizioni, due spettacoli riceveranno il “Premio “Miglior Spettacolo” e il “Premio della Giuria” rispettivamente, da parte del Pubblico presente in sala che parteciperà attivamente attribuendo la propria preferenza e da parte della Giuria di Qualità e, pertanto, entreranno a far parte del nuovo Cartellone di Prosa del Teatro Angioino 2022/23 nel quale potremo assistere alle pièces nella loro interezza. Una serata coinvolgente e divertente, una festa del teatro, nella quale il palcoscenico dell'Angioino si propone come crocevia, punto d'incontro delle proposte spettacolari della nostra regione. • 3 dicembre 2022 Compagnia La Cricca (Taranto) “Vuoti a Rendere” di Maurizio Costanzo – regia A. L’Imperio Nella commedia due genitori sono costretti da un figlio egoista a lasciare la loro casa. E’ tempo di bilanci, tra i due si apre un dialogo spiritoso striato a volte di amarezza come fosse una partita a due dai rimpalli divertenti e irresistibili, tra ricordi felici e rancori mai sopiti, sogni infranti… attraverso i quali rinsaldano la loro unione. • 14 gennaio 2023 Spettacolo Vincitore del Concorso “ATTIMI di TEATRO all’ANGIOINO” • 28 gennaio 2023 Spettacolo Vincitore del Concorso “ATTIMI di TEATRO all’ANGIOINO” • 11 febbraio 2023 Compagnia Instabile Napolinscena (Taranto) “ Come si Rapina una Banca” di S. Fayad – regia A. Cimmino Due figli, madre e padre conducono una vita grama. Il padre Agostino, sedicente inventore, per risollevare le sorti familiari, mette a punto un piano per rapinare una banca. Una impresa folle ricca di humor e suspense caratterizzata da una scoppiettante comicità e un finale a sorpresa. • 25 febbraio 2023 Compagnia Garbo Teatrale (Taranto) “ Un Borghese Piccolo Piccolo” Dal romanzo di V. Cerami e dal film di M. Monicelli – regia L. De Biasi Una originale trasposizione teatrale dal film di Monicelli tratto dal romanzo di Cerami che ha visto protagonista Alberto Sordi. E’ la storia cruda, intensa ed emozionante di un impiegato ministeriale che per drammatici accadimenti familiari si trasforma in uno spietato vendicatore. Un ritratto della società degli anni settanta che presenta numerosi rimandi all’epoca che stiamo vivendo. • 11 marzo 2023 Compagnia Baroni Rampanti (Milano) “Venere in Pelliccia” da L.V. Sacher – Masoch - regia E. Bonetti Tratto dall'omonimo romanzo erotico di Leopold von Sacher-Masoch. Un'attrice si prepara per un provino molto particolare in un teatro, durante il quale inizia a sedurre il regista. Tra regista e attrice, vittima e carnefice, inizia un vertiginoso scambio di ruoli, un gioco elettrizzante del gatto con il topo, in cui si cancellano i confini tra realtà e fantasia, seduzione e potere, sesso e amore. • 25 marzo 2023 Compagnia Qui e Ora ( Bisceglie) “ Ferdinando” di A. Ruccello – regia Rubini - Raguseo La storia, ambientata nella campagna vesuviana ai tempi in cui l’Italia è appena nata e ha un nuovo re, è incentrata sul rapporto della baronessa Clotilde e suo nipote Ferdinando.Vicenda comica e drammatica, che sfugge alle classificazioni, macchina narrativa che non dà tregua, personaggi sanguigni e spietatamente autentici. Sopra tutto e tutti la potenza dell’amore, che può creare e distruggere, rigenerare e uccidere; dipende da chi ama a da chi è amato. • 15 aprile 2022 Compagnia Satyrion ( Leporano) “ Ubu Re” di A. Jarry – regia A. Minelli Un’opera originalissima che sotto forma di farsa satirica ed epica vuole essere una denuncia delle tirannidi del mondo moderno, con uno stile innovativo che sarà un modello per opere che seguiranno. Narra le vicissitudini del re Ubu nel suo essere grottesco e tronfio alle prese con gli intrighi di corte. • 29 aprile 2023 Compagnia La Bottega dei Rebardò ( Roma) “ Ben Hur” di G. Clementi – regia E. Ardone Sergio e Maria, due fratelli, convivono forzatamente, causa ristrettezze economiche, in una piccola casa della periferia romana. Tra i due vi sono tensioni e litigi continui sino all’arrivo di Milian un extracomunitario che sembra rivitalizzare il rapporto tra i fratelli… Una commedia molto divertente che mette a confronto differenti forme di solitudine, emarginazione e precariato, destinato ad un finale sorprendente. Sipario:ore 21,00; Vi aspettiamo per condividere grandi emozioni.

